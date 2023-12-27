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Глава Волгоградской области исполнит мечты детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 27.12.2023
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16:00 27.12.2023 (обновлено: 16:01 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/mechty-1918481849.html
Глава Волгоградской области исполнит мечты детей с "Елки желаний"
Глава Волгоградской области исполнит мечты детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 27.12.2023
Глава Волгоградской области исполнит мечты детей с "Елки желаний"
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям из своего региона, а также из новых субъектов РФ умную... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:00
2023-12-27T16:01
общество
россия
волгоградская область
андрей бочаров
новый год
дед мороз
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям из своего региона, а также из новых субъектов РФ умную колонку, гитару, велосипед, фотоаппарат и швейную машинку. "Умная колонка. В этом вопросов нет. Гитара. Творческая молодежь тоже, все будет слава Богу. Ну и елка тут", - прочитал он пожелания на снятых шарах. "Это все? Мало", - добавил глава региона и прошел к следующей елке. Он снял шары из всех новых регионов России и обещал выполнить желания детей оттуда. На открытках были написаны просьбы о велосипеде, наборе для рисования, швейной машинке и фотоаппарате. "Всем, конечно, окажем помощь и поддержку. Очень хорошие просьбы Деду Морозу", - сказал губернатор. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.
https://ria.ru/20231227/putin-1918449682.html
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общество, россия, волгоградская область, андрей бочаров, новый год, дед мороз
Общество, Россия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Новый год, Дед Мороз
Глава Волгоградской области исполнит мечты детей с "Елки желаний"

Андрей Бочаров пообещал исполнить мечты детей в рамках "Елки желаний"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принимает участие в благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям из своего региона, а также из новых субъектов РФ умную колонку, гитару, велосипед, фотоаппарат и швейную машинку.
«
"Умная колонка. В этом вопросов нет. Гитара. Творческая молодежь тоже, все будет слава Богу. Ну и елка тут", - прочитал он пожелания на снятых шарах.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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Вчера, 14:25
«
"Это все? Мало", - добавил глава региона и прошел к следующей елке.
Он снял шары из всех новых регионов России и обещал выполнить желания детей оттуда. На открытках были написаны просьбы о велосипеде, наборе для рисования, швейной машинке и фотоаппарате.
«
"Всем, конечно, окажем помощь и поддержку. Очень хорошие просьбы Деду Морозу", - сказал губернатор.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.
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ОбществоРоссияВолгоградская областьАндрей БочаровНовый годДед Мороз
 
 
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