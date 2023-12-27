https://ria.ru/20231227/mechty-1918481849.html

Глава Волгоградской области исполнит мечты детей с "Елки желаний"

Глава Волгоградской области исполнит мечты детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 27.12.2023

Глава Волгоградской области исполнит мечты детей с "Елки желаний"

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям из своего региона, а также из новых субъектов РФ умную... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:00

2023-12-27T16:00

2023-12-27T16:01

общество

россия

волгоградская область

андрей бочаров

новый год

дед мороз

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям из своего региона, а также из новых субъектов РФ умную колонку, гитару, велосипед, фотоаппарат и швейную машинку. "Умная колонка. В этом вопросов нет. Гитара. Творческая молодежь тоже, все будет слава Богу. Ну и елка тут", - прочитал он пожелания на снятых шарах. "Это все? Мало", - добавил глава региона и прошел к следующей елке. Он снял шары из всех новых регионов России и обещал выполнить желания детей оттуда. На открытках были написаны просьбы о велосипеде, наборе для рисования, швейной машинке и фотоаппарате. "Всем, конечно, окажем помощь и поддержку. Очень хорошие просьбы Деду Морозу", - сказал губернатор. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.

https://ria.ru/20231227/putin-1918449682.html

https://ria.ru/20231225/zhelaniya-1917869332.html

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общество, россия, волгоградская область, андрей бочаров, новый год, дед мороз