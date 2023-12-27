https://ria.ru/20231227/mechty-1918481849.html
Глава Волгоградской области исполнит мечты детей с "Елки желаний"
Глава Волгоградской области исполнит мечты детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 27.12.2023
Глава Волгоградской области исполнит мечты детей с "Елки желаний"
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям из своего региона, а также из новых субъектов РФ умную... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:00
2023-12-27T16:00
2023-12-27T16:01
общество
россия
волгоградская область
андрей бочаров
новый год
дед мороз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918481201_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_7b37f1c9f4f9e011f1aad1f54a7dc1be.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям из своего региона, а также из новых субъектов РФ умную колонку, гитару, велосипед, фотоаппарат и швейную машинку. "Умная колонка. В этом вопросов нет. Гитара. Творческая молодежь тоже, все будет слава Богу. Ну и елка тут", - прочитал он пожелания на снятых шарах. "Это все? Мало", - добавил глава региона и прошел к следующей елке. Он снял шары из всех новых регионов России и обещал выполнить желания детей оттуда. На открытках были написаны просьбы о велосипеде, наборе для рисования, швейной машинке и фотоаппарате. "Всем, конечно, окажем помощь и поддержку. Очень хорошие просьбы Деду Морозу", - сказал губернатор. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.
https://ria.ru/20231227/putin-1918449682.html
https://ria.ru/20231225/zhelaniya-1917869332.html
россия
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918481201_318:0:3047:2047_1920x0_80_0_0_46c8231a7eec73db1f3a868393dcd50a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, волгоградская область, андрей бочаров, новый год, дед мороз
Общество, Россия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Новый год, Дед Мороз
Глава Волгоградской области исполнит мечты детей с "Елки желаний"
Андрей Бочаров пообещал исполнить мечты детей в рамках "Елки желаний"