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Кабмин предложил Госдуме ввести лимит на переводы физлиц без открытия счета
Кабмин предложил Госдуме ввести лимит на переводы физлиц без открытия счета - РИА Новости, 27.12.2023
Кабмин предложил Госдуме ввести лимит на переводы физлиц без открытия счета
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении лимита в размере 100 тысяч рублей для банковских переводов граждан без открытия счета в случае... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T21:34
2023-12-27T21:34
2023-12-27T21:34
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении лимита в размере 100 тысяч рублей для банковских переводов граждан без открытия счета в случае проведения упрощенной идентификации, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации. При такой идентификации клиенту-физлицу достаточно предоставить банку свои паспортные данные или копию паспорта. Законопроект ограничивает максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных денежных средств, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации гражданина суммой в 100 тысяч рублей. Соответствующее изменение вносится в статью 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Одновременно в статью 10 закона "О национальной платежной системе" вносятся корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тысяч рублей с 60 тысяч сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа. Сейчас перевод денежных средств по поручению физлица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, на сумму от 15 тысяч рублей и выше осуществляется при условии проведения упрощенной идентификации такого гражданина. При этом максимальная сумма такого перевода при такой идентификации не предусмотрена. "Вышеуказанное обстоятельство не согласуется с международными стандартами в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ОД/ФТ), предписывающим при совершении разовых операций на сумму, превышающую установленное пороговое значение, применение стандартных мер проверки клиента, а также создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в целях ОД/ФТ", – отмечается в пояснительной записке. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 365 дней после его официального опубликования. Этот переходный период кабмин объясняет "необходимостью перестройки кредитными организациями процессов проведения идентификации, изменения внутренних процедур и правил внутреннего контроля".
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Кабмин предложил Госдуме ввести лимит на переводы физлиц без открытия счета
В ГД внесли проект о лимите в 100 тыс руб на переводы физлиц без открытия счета
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении лимита в размере 100 тысяч рублей для банковских переводов граждан без открытия счета в случае проведения упрощенной идентификации, следует из базы
данных нижней палаты парламента.
Документ разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации. При такой идентификации клиенту-физлицу достаточно предоставить банку свои паспортные данные или копию паспорта.
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Законопроект ограничивает максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных денежных средств, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации гражданина суммой в 100 тысяч рублей. Соответствующее изменение вносится в статью 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Одновременно в статью 10 закона "О национальной платежной системе" вносятся корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тысяч рублей с 60 тысяч сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.
Сейчас перевод денежных средств по поручению физлица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, на сумму от 15 тысяч рублей и выше осуществляется при условии проведения упрощенной идентификации такого гражданина. При этом максимальная сумма такого перевода при такой идентификации не предусмотрена.
«
"Вышеуказанное обстоятельство не согласуется с международными стандартами в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ОД/ФТ), предписывающим при совершении разовых операций на сумму, превышающую установленное пороговое значение, применение стандартных мер проверки клиента, а также создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в целях ОД/ФТ", – отмечается в пояснительной записке.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 365 дней после его официального опубликования. Этот переходный период кабмин объясняет "необходимостью перестройки кредитными организациями процессов проведения идентификации, изменения внутренних процедур и правил внутреннего контроля".
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