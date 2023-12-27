https://ria.ru/20231227/kravtsov-1918534113.html
Кравцов: денежные поощрения за классное руководство выплачиваются без сбоев
Кравцов: денежные поощрения за классное руководство выплачиваются без сбоев - РИА Новости, 27.12.2023
Кравцов: денежные поощрения за классное руководство выплачиваются без сбоев
Денежные поощрения за классное руководство выплачиваются без сбоев и в срок, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:06
2023-12-27T18:06
2023-12-27T18:20
сергей кравцов
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социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Денежные поощрения за классное руководство выплачиваются без сбоев и в срок, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов."Что касается денежных поощрений за классное руководство, они выплачиваются без сбоев, своевременно как в школах, так и в колледжах кураторам групп", - сказал Кравцов в ходе заседания Государственного совета.По словам министра, недавние поправки в закон об образовании значительно усилили правовую защиту педагогов, в законе больше нет такого понятия, как образовательная услуга. В результате этого педагогические специальности вышли на второе по популярности место, конкурс на них в среднем составил 11 человек на место.
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сергей кравцов, россия, социальный навигатор, сн_образование
Сергей Кравцов, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов: денежные поощрения за классное руководство выплачиваются без сбоев
Кравцов: денежные поощрения за классное руководство выплачиваются в срок
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Денежные поощрения за классное руководство выплачиваются без сбоев и в срок, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Что касается денежных поощрений за классное руководство, они выплачиваются без сбоев, своевременно как в школах, так и в колледжах кураторам групп", - сказал Кравцов в ходе заседания Государственного совета.
По словам министра, недавние поправки в закон об образовании значительно усилили правовую защиту педагогов, в законе больше нет такого понятия, как образовательная услуга. В результате этого педагогические специальности вышли на второе по популярности место, конкурс на них в среднем составил 11 человек на место.
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