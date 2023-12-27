В Армении прекратили уголовное преследование в отношении Кочаряна
В Армении прекратили уголовное преследование в отношении экс-президента Кочаряна
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Уголовное преследование в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который обвинялся в получении взятки, прекращено за истечением срока давности, передает в среду общественное телевидение страны.
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"Уголовное преследование в отношении второго президента Роберта Кочаряна прекращено без оправдательного основания. Решение обнародовала судья Анна Данибекян. Кочарян обвинялся в получении взятки в размере трех миллионов долларов от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, срок давности по этому делу истек в мае, и на предыдущем заседании Кочарян не возражал против прекращения уголовного преследования без оправдательного основания", - говорится в сообщении.
Предпринимательница Сильва Амбарцумян подала жалобу против Кочаряна, на ее основании он обвинялся в использовании должностных полномочий, чтобы помочь компании Амбарцумян. Сама предпринимательница, по версии следствия, якобы передала Кочаряну взятку в размере порядка трех миллионов долларов. Бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян обвиняется в получении порядка одного миллиона долларов. В обвинительном заключении утверждалось, что взятка была якобы дана, чтобы экс-президент не препятствовал продаже принадлежащей предпринимательнице компании нерезиденту. Кочарян обвинил предпринимательницу в клевете и подал на нее в суд.