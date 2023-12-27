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В Армении прекратили уголовное преследование в отношении Кочаряна - РИА Новости, 27.12.2023
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18:14 27.12.2023 (обновлено: 18:15 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/kocharyan-1918537767.html
В Армении прекратили уголовное преследование в отношении Кочаряна
В Армении прекратили уголовное преследование в отношении Кочаряна - РИА Новости, 27.12.2023
В Армении прекратили уголовное преследование в отношении Кочаряна
Уголовное преследование в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который обвинялся в получении взятки, прекращено за истечением срока давности,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:14
2023-12-27T18:15
в мире
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роберт кочарян
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ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Уголовное преследование в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который обвинялся в получении взятки, прекращено за истечением срока давности, передает в среду общественное телевидение страны. "Уголовное преследование в отношении второго президента Роберта Кочаряна прекращено без оправдательного основания. Решение обнародовала судья Анна Данибекян. Кочарян обвинялся в получении взятки в размере трех миллионов долларов от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, срок давности по этому делу истек в мае, и на предыдущем заседании Кочарян не возражал против прекращения уголовного преследования без оправдательного основания", - говорится в сообщении. Предпринимательница Сильва Амбарцумян подала жалобу против Кочаряна, на ее основании он обвинялся в использовании должностных полномочий, чтобы помочь компании Амбарцумян. Сама предпринимательница, по версии следствия, якобы передала Кочаряну взятку в размере порядка трех миллионов долларов. Бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян обвиняется в получении порядка одного миллиона долларов. В обвинительном заключении утверждалось, что взятка была якобы дана, чтобы экс-президент не препятствовал продаже принадлежащей предпринимательнице компании нерезиденту. Кочарян обвинил предпринимательницу в клевете и подал на нее в суд.
https://ria.ru/20230405/arest-1863058426.html
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в мире, армения, роберт кочарян
В мире, Армения, Роберт Кочарян
В Армении прекратили уголовное преследование в отношении Кочаряна

В Армении прекратили уголовное преследование в отношении экс-президента Кочаряна

© РИА Новости / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкЭкс-президент Армении Роберт Кочарян
Экс-президент Армении Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
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ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Уголовное преследование в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который обвинялся в получении взятки, прекращено за истечением срока давности, передает в среду общественное телевидение страны.
«
"Уголовное преследование в отношении второго президента Роберта Кочаряна прекращено без оправдательного основания. Решение обнародовала судья Анна Данибекян. Кочарян обвинялся в получении взятки в размере трех миллионов долларов от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, срок давности по этому делу истек в мае, и на предыдущем заседании Кочарян не возражал против прекращения уголовного преследования без оправдательного основания", - говорится в сообщении.
Предпринимательница Сильва Амбарцумян подала жалобу против Кочаряна, на ее основании он обвинялся в использовании должностных полномочий, чтобы помочь компании Амбарцумян. Сама предпринимательница, по версии следствия, якобы передала Кочаряну взятку в размере порядка трех миллионов долларов. Бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян обвиняется в получении порядка одного миллиона долларов. В обвинительном заключении утверждалось, что взятка была якобы дана, чтобы экс-президент не препятствовал продаже принадлежащей предпринимательнице компании нерезиденту. Кочарян обвинил предпринимательницу в клевете и подал на нее в суд.
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