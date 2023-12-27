https://ria.ru/20231227/kocharyan-1918537767.html

В Армении прекратили уголовное преследование в отношении Кочаряна

В Армении прекратили уголовное преследование в отношении Кочаряна - РИА Новости, 27.12.2023

В Армении прекратили уголовное преследование в отношении Кочаряна

Уголовное преследование в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который обвинялся в получении взятки, прекращено за истечением срока давности,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:14

2023-12-27T18:14

2023-12-27T18:15

в мире

армения

роберт кочарян

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ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Уголовное преследование в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который обвинялся в получении взятки, прекращено за истечением срока давности, передает в среду общественное телевидение страны. "Уголовное преследование в отношении второго президента Роберта Кочаряна прекращено без оправдательного основания. Решение обнародовала судья Анна Данибекян. Кочарян обвинялся в получении взятки в размере трех миллионов долларов от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, срок давности по этому делу истек в мае, и на предыдущем заседании Кочарян не возражал против прекращения уголовного преследования без оправдательного основания", - говорится в сообщении. Предпринимательница Сильва Амбарцумян подала жалобу против Кочаряна, на ее основании он обвинялся в использовании должностных полномочий, чтобы помочь компании Амбарцумян. Сама предпринимательница, по версии следствия, якобы передала Кочаряну взятку в размере порядка трех миллионов долларов. Бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян обвиняется в получении порядка одного миллиона долларов. В обвинительном заключении утверждалось, что взятка была якобы дана, чтобы экс-президент не препятствовал продаже принадлежащей предпринимательнице компании нерезиденту. Кочарян обвинил предпринимательницу в клевете и подал на нее в суд.

https://ria.ru/20230405/arest-1863058426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, роберт кочарян