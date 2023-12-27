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В Красном море США за сутки сбили более 10 дронов хуситов - РИА Новости, 27.12.2023
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00:04 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/khusity-1918338541.html
В Красном море США за сутки сбили более 10 дронов хуситов
В Красном море США за сутки сбили более 10 дронов хуситов - РИА Новости, 27.12.2023
В Красном море США за сутки сбили более 10 дронов хуситов
Военные корабли и авиация США во вторник сбили свыше 10 дронов и несколько крылатых ракет, запущенных формированиями шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T00:04
2023-12-27T00:04
в мире
красное море
сша
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
бахрейн
йемен
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ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Военные корабли и авиация США во вторник сбили свыше 10 дронов и несколько крылатых ракет, запущенных формированиями шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в южной части Красного моря, сообщило Центральное командование американских ВС (CENTCOM). "Американские силы, в том числе корабль USS Laboon и (самолеты) F/A-18 Super Hornets из ударной авианосной группы Эйзенхауэра сбили 12 ударных дронов, три противокорабельные баллистические и две крылатые ракеты наземного базирования в южной части Красного моря, которую хуситы обстреливали в течение 10 часов, начиная примерно с 6.30 26 декабря", - говорится в заявлении командования. Сами корабли, находившиеся в районе атаки шиитских сил, при этом не пострадали, отмечают американские военные. О возможных ранениях также ничего не сообщается. Ранее США объявили, что вместе с десятью другими странами, включая Бахрейн, начинают операцию в Красном море по защите судоходства от участившихся атак хуситов. Те в ответ заявили, что милитаризация со стороны США Красного моря для обеспечения безопасности израильских кораблей создает угрозу судоходству в этом регионе.
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в мире, красное море, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бахрейн, йемен
В мире, Красное море, США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Бахрейн, Йемен
В Красном море США за сутки сбили более 10 дронов хуситов

CENTCOM: США за сутки сбили в Красном море более 10 дронов и ракеты хуситов

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Randi BrАмериканский эсминец USS Laboon
Американский эсминец USS Laboon - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Randi Br
Американский эсминец USS Laboon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Военные корабли и авиация США во вторник сбили свыше 10 дронов и несколько крылатых ракет, запущенных формированиями шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в южной части Красного моря, сообщило Центральное командование американских ВС (CENTCOM).
«
"Американские силы, в том числе корабль USS Laboon и (самолеты) F/A-18 Super Hornets из ударной авианосной группы Эйзенхауэра сбили 12 ударных дронов, три противокорабельные баллистические и две крылатые ракеты наземного базирования в южной части Красного моря, которую хуситы обстреливали в течение 10 часов, начиная примерно с 6.30 26 декабря", - говорится в заявлении командования.
Сами корабли, находившиеся в районе атаки шиитских сил, при этом не пострадали, отмечают американские военные. О возможных ранениях также ничего не сообщается.
Ранее США объявили, что вместе с десятью другими странами, включая Бахрейн, начинают операцию в Красном море по защите судоходства от участившихся атак хуситов. Те в ответ заявили, что милитаризация со стороны США Красного моря для обеспечения безопасности израильских кораблей создает угрозу судоходству в этом регионе.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Хуситы подготовили 20 тысяч бойцов для участия в войне в Газе, пишут СМИ
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В миреКрасное мореСШААнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБахрейнЙемен
 
 
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