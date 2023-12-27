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СМИ: первые западные истребители F-16 уже могут находиться на Украине - РИА Новости, 27.12.2023
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19:34 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/istrebiteli-1918562531.html
СМИ: первые западные истребители F-16 уже могут находиться на Украине
СМИ: первые западные истребители F-16 уже могут находиться на Украине - РИА Новости, 27.12.2023
СМИ: первые западные истребители F-16 уже могут находиться на Украине
Украина, вероятно, уже могла получить первые истребители F-16 от своих западных союзников, сообщает в среду издание Newsweek со ссылкой на американский... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:34
2023-12-27T19:34
украина
марк рютте
нидерланды
киев
валерий залужный
владимир зеленский
f-16
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Украина, вероятно, уже могла получить первые истребители F-16 от своих западных союзников, сообщает в среду издание Newsweek со ссылкой на американский источник. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в минувшую пятницу проинформировал Владимира Зеленского о решении Нидерландов подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине. "Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине... Американский источник сказал... в среду, что, вероятно, Украина на самом деле получила первые из обещанных F-16", - говорится в материале издания. Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс в комментарии изданию при этом выразил надежду, что Запад "научился не объявлять о новом вооружении", отправляемом на Украину, как делал это ранее. Нидерланды и Дания ранее первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Как ранее писала газета Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника США, передача F-16 не обеспечит Киеву желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны.
https://ria.ru/20231227/strategiya-1918561404.html
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украина
нидерланды
киев
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украина, марк рютте, нидерланды, киев, валерий залужный, владимир зеленский, f-16
Украина, Марк Рютте, Нидерланды, Киев, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, F-16
СМИ: первые западные истребители F-16 уже могут находиться на Украине

Newsweek: первые западные истребители F-16 уже могут находиться на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет F-16
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Самолет F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Украина, вероятно, уже могла получить первые истребители F-16 от своих западных союзников, сообщает в среду издание Newsweek со ссылкой на американский источник.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в минувшую пятницу проинформировал Владимира Зеленского о решении Нидерландов подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
СМИ: США и ЕС меняют стратегию по Украине и допускают уступки России
Вчера, 19:25
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"Предоставленные Западом истребители F-16 могут уже быть на Украине... Американский источник сказал... в среду, что, вероятно, Украина на самом деле получила первые из обещанных F-16", - говорится в материале издания.
Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс в комментарии изданию при этом выразил надежду, что Запад "научился не объявлять о новом вооружении", отправляемом на Украину, как делал это ранее.
Нидерланды и Дания ранее первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Как ранее писала газета Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника США, передача F-16 не обеспечит Киеву желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны.
Киев - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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УкраинаМарк РюттеНидерландыКиевВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийF-16
 
 
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