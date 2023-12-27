https://ria.ru/20231227/intervyu-1918385761.html

Как в 20 лет стать миллионером, рассказала студентка БГПУ имени Акмуллы

Как в 20 лет стать миллионером, рассказала студентка БГПУ имени Акмуллы - РИА Новости, 27.12.2023

Как в 20 лет стать миллионером, рассказала студентка БГПУ имени Акмуллы

Год педагога и наставника завершается, и время подводить итоги. Для БГПУ имени Акмуллы уходящий год был наполнен яркими событиями и большими достижениями... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:57

2023-12-27T10:57

2023-12-27T10:57

год педагога и наставника

социальный навигатор

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Год педагога и наставника завершается, и время подводить итоги. Для БГПУ имени Акмуллы уходящий год был наполнен яркими событиями и большими достижениями. Совсем недавно, в декабре, в Москве прошел третий сезон всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Студентка Акмуллинского университета Алсу Кулембетова стала финалисткой и выиграла 1 000 000 рублей в рамках конкурсного трека "Делаю".Также Алсу является председателем студенческого объединения "Движение первых" БГПУ имени М. Акмуллы, стипендиатом главы Республики Башкортостан.Мы поговорили с Алсу о профессии педагога, как начать проектную деятельность и заработать первый миллион.- Алсу, расскажи пожалуйста, о себе, сколько тебе лет, откуда ты родом, на какую специальность учишься.- Мне 20 лет, и я родом из села Зилим-Караново Гафурийского района Башкортостана. Учусь на педагога правовых дисциплин на последнем курсе бакалавриата в Институте исторического, правового и социально-гуманитарного образования.- Как ты решила пойти учиться в педагогический университет, кто повлиял на твой выбор?- Во-первых, это, конечно же, живой пример моей мамы, она тоже педагог, учитель начальных классов, и долгое время работала в сфере воспитания молодежи. Я поняла, что тоже хочу в педуниверситет, тем более многие люди отмечают нашу схожесть с мамой. Если у нее есть такие качества, и они передались мне, нужно их применить в педагогической деятельности, подумала я.- Алсу, ты председатель Общественного объединения движения первого БГПУ имени Акмуллы, стипендиат главы республики, победитель номинации "Общественник года" регионального этапа премии "Студент года-2023". Как тебе удалось достичь таких результатов, и кто был твоим наставником?- Иногда я задумываюсь, что меня мотивирует на такой образ жизни. Во-первых, это, конечно же, вуз, потому что Акмуллинский университет предоставляет очень много возможностей для самореализации студентам. И, самое главное, это желание самого студента. Я поступила в университет в ковидный период, мы очень долго сидели на самоизоляции. Потом я, такая живая, соскучившаяся по живому общению, пришла в университет и думаю: нужно двигаться вперед, развиваться, на полную катушку использовать студенческие коды. Наверное, мои искренние желания вкупе с возможностями, которые предоставляет наш университет, помогли достичь таких результатов.- Ты стала одной из 200 российских студентов, получивших 1 млн рублей. Расскажи, пожалуйста, о своем проекте, на что он направлен.- Мультимедийный проект называется "Читать и обсуждать", и он направлен на популяризацию чтения среди молодежи нашей республики.История вся началась с того, что у нас был читательский кружок в институте. Изначально было около 14 человек в составе нашего маленького объединения, и мы просто собирались, обсуждали какие-то произведения и педагогическую литературу, и художественную классику, и современную. В принципе, у нас никаких рамок не было. Затем хобби мы решили превратить в том числе в социальный проект, потому что проблема скудности читательской культуры сейчас особенно актуальна. Мы решили, если есть такой опыт, можно им поделиться и привлечь людей, которым тоже интересны тематика чтения и литература в принципе.В 2021 году мы посетили акселератор социальных проектов Акмуллинского университета, и там как раз началась уже история нашего студенческого мультимедийного проекта. Здесь нам большую помощь оказало проектной деятельностью вуза, ведь у нас была хорошая идея, но мы не знали, как ее упаковать. Нам объяснили, как заполнять карточку проекта, какие правила нужно соблюдать в социальном проектировании и так далее. Тогда уже мы свою интересную идею смогли упаковать в хорошую социальную инициативу. И в Москве мы защитили свой первый грантовый проект, выиграли, и я помню до сих пор эмоции: я стою с сертификатом, там очень много студентов. Меня переполняют чувства ответственности и гордости. После этого я уже вернулась домой, в университет, и с новыми силами со своей прекрасной командой мы начали реализовать уже всероссийский студенческий проект "Твой ход".- Алсу, на что ты потратишь свой миллион?- За эти дни мне задали этот вопрос уже один миллион раз. (Смеется.) Пока четкого плана у меня нет. Но в любом случае часть пойдет на дальнейшую реализацию нашего проекта, часть думаю потратить в том числе на свое образование и на улучшение жилищных условий.- Что было самым трудным в ходе подготовки проекта?- Трудностей мы не замечали. Были некоторые проблемы именно в техническом плане, потому что наш проект направлен на создание видеопродуктов по художественным произведениям. Возникали вопросы и с техническим оборудованием, но мы их быстро решали, и прямо на глазах росли. Мои девочки, которые начинали со среднего уровня монтажа, теперь, можно сказать, профессионалы, и я этим очень горжусь. Получается, была небольшая проблема на начальном этапе, дальше уже все было прекрасно. Трудностей мы не замечали, потому что сами горели идеей нашего проекта. Задача максимум была - оставить след в истории нашего университета и помочь людям.- После окончания вуза планируешь ли ты работать педагогом?- В любом случае я хочу связать свою деятельность с педагогикой, с воспитанием молодежи, с молодежной работой, потому что, находясь столько лет в стенах Акмуллинского университета, уже не представляю свою жизнь иначе. У меня есть практика работы с детьми - вожатская практика, в том числе и работа на "Университетских сменах", и практика в колледже. Я уже окунулась в педагогическую сферу, поэтому уверена, да, это мое.- Каким своим личным достижением ты гордишься больше всего?- Я рассматриваю себя как итоговый продукт, оглядываясь назад, думаю, что абсолютно все мои победы – маленькие или большие, это вклад в развитие себя.- Расскажи о своих планах на ближайшее будущее.- Ближайшее будущее – это успешное окончание университета с красным дипломом. Я иду на "красный", и это тоже одно из моих больших достижений. Дальше – обучение в магистратуре, работа с молодежью, с детьми.- А как проводишь свое свободное время?Свободного времени у меня крайне мало, но когда выдаются какие-то свободные минутки, то это, конечно же, время я провожу с семьей, с друзьями, потому что в них я нахожу отдушину, они меня поддерживают. В общении с ними я получаю силы, чтобы двигаться дальше.- Алсу, что бы ты посоветовала тем, кто также планирует заниматься проектной деятельностью?- Самый главный совет – это быть уверенным в своей идее, потому что все проекты начинаются именно с идеи и с большого желания инициатора проекта. Нужно до конца оставаться уверенным в себе и не отступать, это очень тернистый путь, и многие сдаются уже на этапе оформления проектных заявок. И второй совет – если это социальное проектирование, то нужно всегда соблюдать правила, изучать методические рекомендации. Насколько бы прекрасна ни была ваша идея, нужно ее правильно упаковать, правильно сформулировать, чтобы донести до экспертов актуальность проекта. И третий совет – всегда выкладываться "на все сто", не жалеть себя и работать в команде.И наш традиционный блиц-опрос. Твоя сильная сторона?- Это ответственность.- Если бы ты поймала золотую рыбку, то какие три желания загадала бы?- Первое насущное – это защитить дипломную работу. Второе – это много здоровья и счастья и себе, и родным, и друзьям. И третье – больше в себе сил и творческих, и физических, чтобы я дальше смогла развиваться во всех сферах.- Без чего ты не сможешь обойтись ни дня?- Без книги.- Какой у тебя девиз или жизненный принцип?- Открываю новые грани личности.- Продолжи фразу: быть студентом – значит…- Значит, быть активным.- Какие советы ты дала бы студентам Акмулинского университета, чтобы их жизнь была такой же насыщенной?- Первый совет, который я даю всем своим первокурсникам, – это ловить все возможности, которые предоставляет наш вуз и наш регион. Возможностей очень много, трамплинов для развития молодежи тоже очень много, и нужно только желание, чтобы эти возможности вокруг себя видеть и воспользоваться.Елена Киселева, фото Алии Кашафутдиновой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор