https://ria.ru/20231227/gorlovka-1918384810.html

При обстреле центра Горловки повреждены здания общежитий

При обстреле центра Горловки повреждены здания общежитий - РИА Новости, 27.12.2023

При обстреле центра Горловки повреждены здания общежитий

Здания двух общежитий колледжа повреждены в результате вчерашнего обстрела центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:55

2023-12-27T10:55

2023-12-27T10:55

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Здания двух общежитий колледжа повреждены в результате вчерашнего обстрела центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Горловский колледж технологий и сервиса. Повреждены два общежития по улицам Горького и Баранова в результате вчерашнего обстрела Центрально-Городского района Горловки с позиций украинских карателей", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало во вторник, что украинские войска выпустили по этому району 16 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть ракет из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231227/shkola-1918377259.html

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918330226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, стирол