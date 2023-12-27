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При обстреле центра Горловки повреждены здания общежитий - РИА Новости, 27.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/gorlovka-1918384810.html
При обстреле центра Горловки повреждены здания общежитий
При обстреле центра Горловки повреждены здания общежитий - РИА Новости, 27.12.2023
При обстреле центра Горловки повреждены здания общежитий
Здания двух общежитий колледжа повреждены в результате вчерашнего обстрела центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:55
2023-12-27T10:55
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Здания двух общежитий колледжа повреждены в результате вчерашнего обстрела центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Горловский колледж технологий и сервиса. Повреждены два общежития по улицам Горького и Баранова в результате вчерашнего обстрела Центрально-Городского района Горловки с позиций украинских карателей", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало во вторник, что украинские войска выпустили по этому району 16 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть ракет из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231227/shkola-1918377259.html
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918330226.html
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При обстреле центра Горловки повреждены здания общежитий

Мэр Горловки: при обстреле центра города повреждены здания двух общежитий

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Здания двух общежитий колледжа повреждены в результате вчерашнего обстрела центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Горловский колледж технологий и сервиса. Повреждены два общежития по улицам Горького и Баранова в результате вчерашнего обстрела Центрально-Городского района Горловки с позиций украинских карателей", - говорится в сообщении мэра.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В Горловке при украинском обстреле повреждена школа
Вчера, 10:25
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало во вторник, что украинские войска выпустили по этому району 16 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть ракет из РСЗО.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
В Горловке при обстреле ВСУ получил повреждения детский сад
26 декабря, 22:14
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
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