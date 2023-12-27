https://ria.ru/20231227/gorlovka-1918384810.html
При обстреле центра Горловки повреждены здания общежитий
При обстреле центра Горловки повреждены здания общежитий - РИА Новости, 27.12.2023
При обстреле центра Горловки повреждены здания общежитий
Здания двух общежитий колледжа повреждены в результате вчерашнего обстрела центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:55
2023-12-27T10:55
2023-12-27T10:55
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Здания двух общежитий колледжа повреждены в результате вчерашнего обстрела центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Горловский колледж технологий и сервиса. Повреждены два общежития по улицам Горького и Баранова в результате вчерашнего обстрела Центрально-Городского района Горловки с позиций украинских карателей", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало во вторник, что украинские войска выпустили по этому району 16 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть ракет из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231227/shkola-1918377259.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При обстреле центра Горловки повреждены здания общежитий
Мэр Горловки: при обстреле центра города повреждены здания двух общежитий