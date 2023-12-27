https://ria.ru/20231227/elektrokary-1918408669.html
Электрокары составят серьезную конкуренцию машинам с ДВС, заявил Новак
Электрокары составят серьезную конкуренцию машинам с ДВС, заявил Новак - РИА Новости, 27.12.2023
Электрокары составят серьезную конкуренцию машинам с ДВС, заявил Новак
Электромобили составят серьезную конкуренцию автомобилям с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), по итогам 2023 года продажи электрических машин в мире... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:18
2023-12-27T12:18
2023-12-27T12:18
россия
александр новак
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Электромобили составят серьезную конкуренцию автомобилям с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), по итогам 2023 года продажи электрических машин в мире составят около 10-15% от общего объема, темпы будут только расти, заявил вице-премьер России Александр Новак. "Электромобили, я хочу сказать, это, конечно, серьезный такой вызов и конкуренция двигателям внутреннего сгорания. Хотя автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на сегодняшний день занимает еще львиную долю в общем количестве автомобилей, которые сегодня используются", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "В мире примерно 1,5 миллиарда легковых автомобилей, и на сегодняшний день из этих 1,5 миллиарда примерно несколько процентов всего - около 100 миллионов - это автомобили, которые относятся к электрическим автомобилям. Хотя ежегодно доля их в продажах растет. По итогам этого года продажи автомобилей с электродвигателем составят порядка 10-15% от общего объема. Раньше это были совершенно другие цифры, гораздо более низкие. И темпы будут расти", - также добавил Новак. Тем не менее, по словам вице-премьера, традиционные источники энергии, как например газ, будут использоваться еще долгое время. В ноябре Новак заявлял, что заинтересован в покупке электромобиля, хотя пару лет назад подобный вид транспорта его не интересовал. По его словам, в России насчитывается около 2,5 тысячи зарядных станций по всей стране, и стоит цель довести это число до 30 тысяч в ближайшие годы. Правительство России в настоящее время занимается развитием инфраструктуры для электромобилей. Так, в сентябре кабмин поручил Минэнерго совместно с другими ведомствами изучить вопрос снижения стоимости подключения зарядных станций для электромобилей к сетям, сообщали РИА Новости в министерстве.
https://ria.ru/20231123/moskvich-1911218491.html
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россия, александр новак, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, Александр Новак, Экономика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Электрокары составят серьезную конкуренцию машинам с ДВС, заявил Новак
Новак: по итогам 2023 г продажи электрокаров в мире составят около 10-15%
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Электромобили составят серьезную конкуренцию автомобилям с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), по итогам 2023 года продажи электрических машин в мире составят около 10-15% от общего объема, темпы будут только расти, заявил вице-премьер России Александр Новак.
"Электромобили, я хочу сказать, это, конечно, серьезный такой вызов и конкуренция двигателям внутреннего сгорания. Хотя автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на сегодняшний день занимает еще львиную долю в общем количестве автомобилей, которые сегодня используются", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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"В мире примерно 1,5 миллиарда легковых автомобилей, и на сегодняшний день из этих 1,5 миллиарда примерно несколько процентов всего - около 100 миллионов - это автомобили, которые относятся к электрическим автомобилям. Хотя ежегодно доля их в продажах растет. По итогам этого года продажи автомобилей с электродвигателем составят порядка 10-15% от общего объема. Раньше это были совершенно другие цифры, гораздо более низкие. И темпы будут расти", - также добавил Новак.
Тем не менее, по словам вице-премьера, традиционные источники энергии, как например газ, будут использоваться еще долгое время.
В ноябре Новак заявлял, что заинтересован в покупке электромобиля, хотя пару лет назад подобный вид транспорта его не интересовал. По его словам, в России насчитывается около 2,5 тысячи зарядных станций по всей стране, и стоит цель довести это число до 30 тысяч в ближайшие годы.
Правительство России в настоящее время занимается развитием инфраструктуры для электромобилей. Так, в сентябре кабмин поручил Минэнерго
совместно с другими ведомствами изучить вопрос снижения стоимости подключения зарядных станций для электромобилей к сетям, сообщали РИА Новости в министерстве.
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