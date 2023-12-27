https://ria.ru/20231227/ekolog-1918530404.html

Эколог Баташев прибыл для подачи документов на участие в выборах президента

Эколог Баташев прибыл для подачи документов на участие в выборах президента - РИА Новости, 27.12.2023

Эколог Баташев прибыл для подачи документов на участие в выборах президента

Блогер-эколог Анатолий Баташев прибыл в ЦИК РФ, чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:54

2023-12-27T17:54

2023-12-27T18:06

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 27 дек РИА Новости. Блогер-эколог Анатолий Баташев прибыл в ЦИК РФ, чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в своем Telegram-канале Баташев сообщил, что его выдвинули кандидатом в президенты России. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231227/slutskiy-1918515418.html

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политика, россия