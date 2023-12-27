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Эколог Баташев прибыл для подачи документов на участие в выборах президента
Эколог Баташев прибыл для подачи документов на участие в выборах президента - РИА Новости, 27.12.2023
Эколог Баташев прибыл для подачи документов на участие в выборах президента
Блогер-эколог Анатолий Баташев прибыл в ЦИК РФ, чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:54
2023-12-27T17:54
2023-12-27T18:06
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 27 дек РИА Новости. Блогер-эколог Анатолий Баташев прибыл в ЦИК РФ, чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в своем Telegram-канале Баташев сообщил, что его выдвинули кандидатом в президенты России. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
Эколог Баташев прибыл для подачи документов на участие в выборах президента
Эколог Баташев прибыл для подачи документов на участие в выборах президента РФ
МОСКВА, 27 дек РИА Новости. Блогер-эколог Анатолий Баташев прибыл в ЦИК РФ, чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в своем Telegram-канале Баташев сообщил, что его выдвинули кандидатом в президенты России
.
Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Слуцкий заявил, что не мечтает победить Путина на выборах