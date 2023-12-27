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В Италии задержали вандала, изрисовавшего двери резиденции премьера

В Италии задержали вандала, изрисовавшего двери резиденции премьера - РИА Новости, 27.12.2023

В Италии задержали вандала, изрисовавшего двери резиденции премьера

Итальянская полиция задержала вандала, оставившего надпись на входной двери римского дворца Киджи, который является официальной резиденцией премьер-министра... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T22:06

2023-12-27T22:06

2023-12-27T22:06

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италия

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РИМ, 27 дек – РИА Новости. Итальянская полиция задержала вандала, оставившего надпись на входной двери римского дворца Киджи, который является официальной резиденцией премьер-министра Италии и местом проведения заседания итальянского Совмина. Как сообщила газета Corriere della Sera, 25-летний мужчина совершил набег на правительственное здание в ночь на среду, нанеся красной краской из баллончика надпись Real Republic, пропустив в ней букву i. Первоначально местные СМИ прочитали первое слово как Rex, ища параллели в латыни. Полиция задержала вандала после пешей погони на соседней улице в центре Риме. Молодой человек, как отмечается, не принадлежит в какому-либо политическому течению, но, согласно первым данным расследования, страдает психологическим расстройством. Его отпустили после задержания.

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в мире, италия, рим