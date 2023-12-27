https://ria.ru/20231227/doplaty-1918524774.html
Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты наставникам
Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты наставникам - РИА Новости, 27.12.2023
Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты наставникам
Возможность начисления доплат за наставничество надо предусмотреть в законодательстве, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:37
2023-12-27T17:37
2023-12-27T17:52
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Возможность начисления доплат за наставничество надо предусмотреть в законодательстве, сказал президент России Владимир Путин."Наряду с моральными должны существовать и материальные стимулы поощрения такого значимого для страны труда. Поэтому возможности начисления доплат за работу наставников нужно предусмотреть законодательно", - сказал Путин в ходе заседания Государственного совета.
https://ria.ru/20231227/nastavnichestvo-1918527671.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты наставникам
Путин: в законодательстве надо предусмотреть начисление доплат за наставничество