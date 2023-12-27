https://ria.ru/20231227/doplaty-1918524774.html

Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты наставникам

Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты наставникам - РИА Новости, 27.12.2023

Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты наставникам

Возможность начисления доплат за наставничество надо предусмотреть в законодательстве, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:37

2023-12-27T17:37

2023-12-27T17:52

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Возможность начисления доплат за наставничество надо предусмотреть в законодательстве, сказал президент России Владимир Путин."Наряду с моральными должны существовать и материальные стимулы поощрения такого значимого для страны труда. Поэтому возможности начисления доплат за работу наставников нужно предусмотреть законодательно", - сказал Путин в ходе заседания Государственного совета.

https://ria.ru/20231227/nastavnichestvo-1918527671.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия