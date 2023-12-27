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Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты наставникам - РИА Новости, 27.12.2023
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17:37 27.12.2023 (обновлено: 17:52 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/doplaty-1918524774.html
Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты наставникам
Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты наставникам - РИА Новости, 27.12.2023
Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты наставникам
Возможность начисления доплат за наставничество надо предусмотреть в законодательстве, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:37
2023-12-27T17:52
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Возможность начисления доплат за наставничество надо предусмотреть в законодательстве, сказал президент России Владимир Путин."Наряду с моральными должны существовать и материальные стимулы поощрения такого значимого для страны труда. Поэтому возможности начисления доплат за работу наставников нужно предусмотреть законодательно", - сказал Путин в ходе заседания Государственного совета.
https://ria.ru/20231227/nastavnichestvo-1918527671.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты наставникам

Путин: в законодательстве надо предусмотреть начисление доплат за наставничество

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Возможность начисления доплат за наставничество надо предусмотреть в законодательстве, сказал президент России Владимир Путин.
«
"Наряду с моральными должны существовать и материальные стимулы поощрения такого значимого для страны труда. Поэтому возможности начисления доплат за работу наставников нужно предусмотреть законодательно", - сказал Путин в ходе заседания Государственного совета.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Путин заявил о важности сохранения живого духа наставничества
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