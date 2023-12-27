https://ria.ru/20231227/direktor-1918543694.html

Директора школы в Ингушетии обвинили в получении зарплаты за 15 сотрудников

Директора школы в Ингушетии обвинили в получении зарплаты за 15 сотрудников - РИА Новости, 27.12.2023

Директора школы в Ингушетии обвинили в получении зарплаты за 15 сотрудников

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении директора одной из школ, которого подозревают в том, что он незаконно получал зарплату за 15... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:32

2023-12-27T18:32

2023-12-27T18:32

происшествия

россия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 27 дек – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении директора одной из школ, которого подозревают в том, что он незаконно получал зарплату за 15 фиктивных сотрудников, сообщило региональное МВД. "Сотрудники УФСБ РФ по Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили, что в период с 2019 по 2022 год директор школы в городе Сунжа фиктивно трудоустроил на различные должности во вверенной ему образовательной организации 15 граждан", - говорится в сообщении. По данным МВД, эти работники трудовые обязанности фактически не осуществляли, их заработную плату присваивал директор, похитивший, таким образом почти 870 тысяч рублей. В отношении директора возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество с использованием своего служебного положения" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231227/bukhgaltery-1918493435.html

россия

республика ингушетия

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происшествия, россия, республика ингушетия