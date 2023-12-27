https://ria.ru/20231227/detdom-1918520884.html

Путин поручил наладить механизмы адаптации выходцев из детских домов

Путин поручил наладить механизмы адаптации выходцев из детских домов - РИА Новости, 27.12.2023

Путин поручил наладить механизмы адаптации выходцев из детских домов

Необходимо настроить механизмы профессионального обучения и последующего трудоустройства для воспитанников детских домов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:29

2023-12-27T17:29

2023-12-27T17:54

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Необходимо настроить механизмы профессионального обучения и последующего трудоустройства для воспитанников детских домов, заявил президент РФ Владимир Путин."Особое внимание прошу обратить на поддержку воспитанников детских домов, нужно настроить механизмы их профессионального обучения, последующего трудоустройства", - сказал он на заседании Государственного Совета.Глава государства отметил, что важно понять, какое содействие необходимо некоммерческим организациям и волонтерам, которые добровольно берут на себя роль наставников. Он также предложил проанализировать опыт регионов в этой части.

https://ria.ru/20231106/mvd-1907693736.html

россия

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Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия