https://ria.ru/20231227/detdom-1918520884.html
Путин поручил наладить механизмы адаптации выходцев из детских домов
Путин поручил наладить механизмы адаптации выходцев из детских домов - РИА Новости, 27.12.2023
Путин поручил наладить механизмы адаптации выходцев из детских домов
Необходимо настроить механизмы профессионального обучения и последующего трудоустройства для воспитанников детских домов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:29
2023-12-27T17:29
2023-12-27T17:54
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Необходимо настроить механизмы профессионального обучения и последующего трудоустройства для воспитанников детских домов, заявил президент РФ Владимир Путин."Особое внимание прошу обратить на поддержку воспитанников детских домов, нужно настроить механизмы их профессионального обучения, последующего трудоустройства", - сказал он на заседании Государственного Совета.Глава государства отметил, что важно понять, какое содействие необходимо некоммерческим организациям и волонтерам, которые добровольно берут на себя роль наставников. Он также предложил проанализировать опыт регионов в этой части.
https://ria.ru/20231106/mvd-1907693736.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин поручил наладить механизмы адаптации выходцев из детских домов
Путин поручил наладить механизмы обучения и трудоустройства бывших детдомовцев
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Необходимо настроить механизмы профессионального обучения и последующего трудоустройства для воспитанников детских домов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Особое внимание прошу обратить на поддержку воспитанников детских домов, нужно настроить механизмы их профессионального обучения, последующего трудоустройства", - сказал он на заседании Государственного Совета.
Глава государства отметил, что важно понять, какое содействие необходимо некоммерческим организациям и волонтерам, которые добровольно берут на себя роль наставников. Он также предложил проанализировать опыт регионов в этой части.
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