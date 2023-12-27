https://ria.ru/20231227/deputat-1918470130.html

Новое решение Зеленского вызвало гнев в Раде

Новое решение Зеленского вызвало гнев в Раде - РИА Новости, 27.12.2023

Новое решение Зеленского вызвало гнев в Раде

Украина потеряет оставшееся население в случае принятия законопроекта о мобилизации, так как люди захотят оборвать все связи с государством, заявил глава... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:27

2023-12-27T15:27

2023-12-27T15:27

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украина потеряет оставшееся население в случае принятия законопроекта о мобилизации, так как люди захотят оборвать все связи с государством, заявил глава комитета Рады по экономическому развитию из президентской фракции Дмитрий Наталуха, чьи слова приводит издание "Страна.ua"."Если в 2022-м часть населения убегала от конфликта, то при ошибочном решении (принятие законопроекта о мобилизации в новой редакции. — Прим. ред.) в 2024-м появится риск, что украинцы начнут убегать от своего государства", — отметил он.Наталуха утверждает, что этот законопроект окажет негативное влияние на экономику, поскольку население может прекратить работать с государственными банками, а "серое" трудоустройство будет носить массовый характер."Если финальная версия законопроекта, который будет проголосован в январе, заставит значительную часть населения оборвать какие-либо связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать, негативный эффект для экономики будет трудно переоценить", — признался депутат.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231227/nato-1918374883.html

https://ria.ru/20231227/mobilizatsiya-1918431197.html

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в мире, украина, владимир зеленский, страна.ua, вооруженные силы украины