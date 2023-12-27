Рейтинг@Mail.ru
Новое решение Зеленского вызвало гнев в Раде - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/deputat-1918470130.html
Новое решение Зеленского вызвало гнев в Раде
Новое решение Зеленского вызвало гнев в Раде - РИА Новости, 27.12.2023
Новое решение Зеленского вызвало гнев в Раде
Украина потеряет оставшееся население в случае принятия законопроекта о мобилизации, так как люди захотят оборвать все связи с государством, заявил глава... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:27
2023-12-27T15:27
в мире
украина
владимир зеленский
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украина потеряет оставшееся население в случае принятия законопроекта о мобилизации, так как люди захотят оборвать все связи с государством, заявил глава комитета Рады по экономическому развитию из президентской фракции Дмитрий Наталуха, чьи слова приводит издание "Страна.ua"."Если в 2022-м часть населения убегала от конфликта, то при ошибочном решении (принятие законопроекта о мобилизации в новой редакции. — Прим. ред.) в 2024-м появится риск, что украинцы начнут убегать от своего государства", — отметил он.Наталуха утверждает, что этот законопроект окажет негативное влияние на экономику, поскольку население может прекратить работать с государственными банками, а "серое" трудоустройство будет носить массовый характер."Если финальная версия законопроекта, который будет проголосован в январе, заставит значительную часть населения оборвать какие-либо связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать, негативный эффект для экономики будет трудно переоценить", — признался депутат.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231227/nato-1918374883.html
https://ria.ru/20231227/mobilizatsiya-1918431197.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2c45ffaa2505652f6e20e95d20b89cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Новое решение Зеленского вызвало гнев в Раде

Депутат Рады Наталуха: Украина опустеет из-за нового проекта о мобилизации

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек РИА Новости. Украина потеряет оставшееся население в случае принятия законопроекта о мобилизации, так как люди захотят оборвать все связи с государством, заявил глава комитета Рады по экономическому развитию из президентской фракции Дмитрий Наталуха, чьи слова приводит издание "Страна.ua".
"Если в 2022-м часть населения убегала от конфликта, то при ошибочном решении (принятие законопроекта о мобилизации в новой редакции. — Прим. ред.) в 2024-м появится риск, что украинцы начнут убегать от своего государства", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
"Уходи": пользователей Сети шокировали слова Зеленского о НАТО
Вчера, 10:09
Наталуха утверждает, что этот законопроект окажет негативное влияние на экономику, поскольку население может прекратить работать с государственными банками, а "серое" трудоустройство будет носить массовый характер.
"Если финальная версия законопроекта, который будет проголосован в январе, заставит значительную часть населения оборвать какие-либо связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать, негативный эффект для экономики будет трудно переоценить", — признался депутат.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Слова Залужного о мобилизации вызвали шок в США
Вчера, 13:32
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала