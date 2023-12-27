Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
Экс-глава Еврокомиссии, политик Жак Делор скончался в возрасте 98 лет
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Экс-глава Европейской комиссии, французский политик Жак Делор умер в среду в возрасте 98 лет, сообщила его дочь Мартина Обри.
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"Он умер утром (в среду) во сне у себя дома в Париже", – приводит ее слова агентство Франс Пресс.
Французский лидер Эммануэль Макрон в соцсети X охарактеризовал Делора как "деятеля с французской судьбой". Он назвал его "архитектором" Европы и "борцом за человеческую справедливость". Как отметил глава государства, политик был предан своему делу, а его честность и идеалы достойны вдохновения.
"Я отдаю дань уважения его работе и памяти и разделяю скорбь его семьи", – выразил соболезнования в связи с его смертью президент Франции
Жак Делор занимал пост министра экономики и финансов Франции с 1981 по 1984 год, после в 1985-1995 гг. возглавлял Еврокомиссию. Он сыграл ключевую роль в создании единого европейского рынка, подписании Шенгенских соглашений, запуска программы студенческого обмена Erasmus и учреждения Экономического и валютного союза, благодаря чему была введена единая валюта – евро.