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Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор

Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор - РИА Новости, 28.12.2023

Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор

Экс-глава Европейской комиссии, французский политик Жак Делор умер в среду в возрасте 98 лет, сообщила его дочь Мартина Обри. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-27T21:35

2023-12-27T21:35

2023-12-28T01:34

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ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Экс-глава Европейской комиссии, французский политик Жак Делор умер в среду в возрасте 98 лет, сообщила его дочь Мартина Обри. "Он умер утром (в среду) во сне у себя дома в Париже", – приводит ее слова агентство Франс Пресс.Французский лидер Эммануэль Макрон в соцсети X охарактеризовал Делора как "деятеля с французской судьбой". Он назвал его "архитектором" Европы и "борцом за человеческую справедливость". Как отметил глава государства, политик был предан своему делу, а его честность и идеалы достойны вдохновения."Я отдаю дань уважения его работе и памяти и разделяю скорбь его семьи", – выразил соболезнования в связи с его смертью президент Франции Жак Делор занимал пост министра экономики и финансов Франции с 1981 по 1984 год, после в 1985-1995 гг. возглавлял Еврокомиссию. Он сыграл ключевую роль в создании единого европейского рынка, подписании Шенгенских соглашений, запуска программы студенческого обмена Erasmus и учреждения Экономического и валютного союза, благодаря чему была введена единая валюта – евро.

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в мире, франция, европа, эммануэль макрон, еврокомиссия