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Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор - РИА Новости, 28.12.2023
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21:35 27.12.2023 (обновлено: 01:34 28.12.2023)
https://ria.ru/20231227/delor-1918578372.html
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор - РИА Новости, 28.12.2023
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
Экс-глава Европейской комиссии, французский политик Жак Делор умер в среду в возрасте 98 лет, сообщила его дочь Мартина Обри. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-27T21:35
2023-12-28T01:34
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ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Экс-глава Европейской комиссии, французский политик Жак Делор умер в среду в возрасте 98 лет, сообщила его дочь Мартина Обри. &quot;Он умер утром (в среду) во сне у себя дома в Париже&quot;, – приводит ее слова агентство Франс Пресс.Французский лидер Эммануэль Макрон в соцсети X охарактеризовал Делора как "деятеля с французской судьбой". Он назвал его "архитектором" Европы и "борцом за человеческую справедливость". Как отметил глава государства, политик был предан своему делу, а его честность и идеалы достойны вдохновения."Я отдаю дань уважения его работе и памяти и разделяю скорбь его семьи", – выразил соболезнования в связи с его смертью президент Франции Жак Делор занимал пост министра экономики и финансов Франции с 1981 по 1984 год, после в 1985-1995 гг. возглавлял Еврокомиссию. Он сыграл ключевую роль в создании единого европейского рынка, подписании Шенгенских соглашений, запуска программы студенческого обмена Erasmus и учреждения Экономического и валютного союза, благодаря чему была введена единая валюта – евро.
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в мире, франция, европа, эммануэль макрон, еврокомиссия
В мире, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор

Экс-глава Еврокомиссии, политик Жак Делор скончался в возрасте 98 лет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Экс-глава Европейской комиссии, французский политик Жак Делор умер в среду в возрасте 98 лет, сообщила его дочь Мартина Обри.
«

"Он умер утром (в среду) во сне у себя дома в Париже", – приводит ее слова агентство Франс Пресс.

Французский лидер Эммануэль Макрон в соцсети X охарактеризовал Делора как "деятеля с французской судьбой". Он назвал его "архитектором" Европы и "борцом за человеческую справедливость". Как отметил глава государства, политик был предан своему делу, а его честность и идеалы достойны вдохновения.
"Я отдаю дань уважения его работе и памяти и разделяю скорбь его семьи", – выразил соболезнования в связи с его смертью президент Франции
Жак Делор занимал пост министра экономики и финансов Франции с 1981 по 1984 год, после в 1985-1995 гг. возглавлял Еврокомиссию. Он сыграл ключевую роль в создании единого европейского рынка, подписании Шенгенских соглашений, запуска программы студенческого обмена Erasmus и учреждения Экономического и валютного союза, благодаря чему была введена единая валюта – евро.
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