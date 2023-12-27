https://ria.ru/20231227/avtokredity-1918467031.html

Аналитики ВТБ прогнозируют увеличение продаж автокредитов в 2024 году

Аналитики ВТБ прогнозируют увеличение продаж автокредитов в 2024 году - РИА Новости, 27.12.2023

Аналитики ВТБ прогнозируют увеличение продаж автокредитов в 2024 году

Согласно прогнозу аналитиков ВТБ, в следующем году ожидается увеличение продаж автокредитов, рост может составить 7% к уровню 2023 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:14

2023-12-27T15:14

2023-12-27T15:14

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Согласно прогнозу аналитиков ВТБ, в следующем году ожидается увеличение продаж автокредитов, рост может составить 7% к уровню 2023 года, сообщает пресс-служба банка. В 2023 году 179 тысяч россиян получили в ВТБ средства на покупку автомобиля в кредит, общая сумма сделок составила около 230 миллиардов рублей, что в четыре раза выше результата 2022 года. Только за декабрь продажи составят более 30 миллиардов рублей. Наибольший объем выдач в декабре традиционно приходится на Московский регион, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край. Подавляющее большинство заемщиков приобретают машины на вторичном рынке. По данным ВТБ, в этом году с подержанными машинами клиенты проведут почти 80% сделок. Средний размер одного автокредита в декабре держится на уровне 1,3 миллиона рублей, что примерно сопоставимо с последним месяцем 2022 года, говорится в сообщении. В целом по рынку в 2023 году в банке ожидают рекордного объема выдач - около 1,6 триллиона рублей. В следующем году банк прогнозирует дальнейшее увеличение продаж в автокредитах, что будет уникальным трендом розничного рынка. Рост может составить до 7% к уровню 2023 года. "В декабре автокредитный рынок сработал по классической модели розничного бизнеса и ускорил рост перед праздниками", – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20231225/avtokredit-1917842995.html

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