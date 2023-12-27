https://ria.ru/20231227/avstriya-1918355126.html

Посол России заявил, что Австрия потеряла имидж объективного посредника

Посол России заявил, что Австрия потеряла имидж объективного посредника - РИА Новости, 27.12.2023

Посол России заявил, что Австрия потеряла имидж объективного посредника

Из-за своей политики Вена потеряла вес в глазах Москвы и похоронила имидж непредвзятого посредника в международных конфликтах, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T06:37

2023-12-27T06:37

2023-12-27T06:37

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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Из-за своей политики Вена потеряла вес в глазах Москвы и похоронила имидж непредвзятого посредника в международных конфликтах, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский. "Своей оголтелой политикой Вена серьезно потеряла не только в наших глазах, но и "похоронила" свой былой имидж непредвзятого посредника в решении международных конфликтов. О крахе какой-либо внешнеполитической самостоятельности Австрии не говорит сегодня лишь ленивый", - сказал Любинский. Он добавил, что об этом же свидетельствуют и результаты ее недавнего голосования против важных резолюций Генассамблеи ООН – о борьбе с героизацией нацизма и о немедленном объявлении перемирия в зоне палестино-израильского конфликта.

https://ria.ru/20231227/avstriya-1918354449.html

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в мире, вена, россия, австрия, дмитрий любинский, генеральная ассамблея оон, оон