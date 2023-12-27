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Президент Аргентины пообещал созвать референдум, если его реформы отвергнут - РИА Новости, 27.12.2023
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05:35 27.12.2023 (обновлено: 05:36 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/argentina-1918353005.html
Президент Аргентины пообещал созвать референдум, если его реформы отвергнут
Президент Аргентины пообещал созвать референдум, если его реформы отвергнут - РИА Новости, 27.12.2023
Президент Аргентины пообещал созвать референдум, если его реформы отвергнут
Президент Аргентины Хавьер Милей вынесет на суд граждан свои радикальные реформы, если парламент проголосует против них, следует из его слов в интервью газете... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T05:35
2023-12-27T05:36
в мире
аргентина
хавьер милей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей вынесет на суд граждан свои радикальные реформы, если парламент проголосует против них, следует из его слов в интервью газете La Nación. "Если мне откажут, я созову референдум", - сказал он. Ранее Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы. В частности, декрет включает отмену действующего закона об аренде жилья, которым были недовольны и съемщики, и арендодатели, отмену регулирования цен, которое практиковало прежнее правительство, устанавливая потолок стоимости на чувствительные товары. Указом также предусмотрена реформа взносов в систему здравоохранения, открывается дорога для приватизации госкомпаний. Указ вступает в силу спустя считанные дни после подписания, но должен быть параллельно рассмотрен парламентом, который может наложить на него вето. Если это произойдет, то станет первым случаем, когда депутаты и сенаторы отвергнут чрезвычайный декрет. Пока парламент рассматривает указ, он действует. Начиная с 26 декабря, конгресс и палата депутатов, согласно распоряжению президента, начинают работу по рассмотрению его реформ.
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в мире, аргентина, хавьер милей
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
Президент Аргентины пообещал созвать референдум, если его реформы отвергнут

Президент Аргентины созовет референдум, если парламент отвергнет его реформы

CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19Хавьер Милей, президент Аргентины
Хавьер Милей, президент Аргентины - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19
Хавьер Милей, президент Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей вынесет на суд граждан свои радикальные реформы, если парламент проголосует против них, следует из его слов в интервью газете La Nación.
«
"Если мне откажут, я созову референдум", - сказал он.
Ранее Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы. В частности, декрет включает отмену действующего закона об аренде жилья, которым были недовольны и съемщики, и арендодатели, отмену регулирования цен, которое практиковало прежнее правительство, устанавливая потолок стоимости на чувствительные товары. Указом также предусмотрена реформа взносов в систему здравоохранения, открывается дорога для приватизации госкомпаний.
Указ вступает в силу спустя считанные дни после подписания, но должен быть параллельно рассмотрен парламентом, который может наложить на него вето. Если это произойдет, то станет первым случаем, когда депутаты и сенаторы отвергнут чрезвычайный декрет. Пока парламент рассматривает указ, он действует.
Начиная с 26 декабря, конгресс и палата депутатов, согласно распоряжению президента, начинают работу по рассмотрению его реформ.
Протесты против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе. 20 декабря 2023 года - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В Буэнос-Айресе протестуют против нового правительства Аргентины
20 декабря, 22:55
 
В миреАргентинаХавьер Милей
 
 
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