https://ria.ru/20231226/zyuganov-1918324358.html
Зюганов рассказал, почему не стал претендовать на пост президента
Зюганов рассказал, почему не стал претендовать на пост президента - РИА Новости, 26.12.2023
Зюганов рассказал, почему не стал претендовать на пост президента
Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не будет претендовать на должность президента России на выборах в 2024 году, поскольку партия сочла крайне важным... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T21:24
2023-12-26T21:24
2023-12-26T21:24
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не будет претендовать на должность президента России на выборах в 2024 году, поскольку партия сочла крайне важным продолжение его работы на нынешних постах. "Я возглавляю в Госдуме фракцию КПРФ, народно-патриотические союз, в который входят 56 общественных организаций. Кроме этого, руковожу ученым и экспертными советами, в который входят лучшие умы и кадры страны. Поэтому партия посчитала крайне важным, чтобы я продолжил работу на этих направлениях, где будет формироваться правительство народного доверия", - написал Зюганов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в условиях системного кризиса кандидату в президенты необходимо полностью сконцентрироваться на избирательной кампании с опорой на грамотную и эффективную команду. Съезд КПРФ выдвинул депутата ГД Николая Харитонова кандидатом на выборы президента РФ. Зюганов указал, что у Харитонова за плечами большой опыт: он единственный в ГД депутат, который избирался в органы власти еще в советское время, в Госдуме работает все восемь созывов, причем шесть раз избирался по одномандатным округам. "В 27 лет возглавил ведущее хозяйство Новосибирской области; он прошел все ступеньки от руководителя хозяйства до главы Агропромышленного союза; во время расстрела парламента в 1993-м Харитонов вместе со мной собирал средства, чтобы спасти ребят, защищавших парламент, при этом находясь под обстрелом; он возглавляет в Госдуме один из важнейших комитетов - комитет по развитию Дальнего Востока и Севера", - напомнил Зюганов. По его словам, Харитонов - "человек дела и совести, опытный хозяйственник и народный депутат".
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политика, россия, новосибирская область, дальний восток, геннадий зюганов, николай харитонов, госдума рф, кпрф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Новосибирская область, Дальний Восток, Геннадий Зюганов, Николай Харитонов, Госдума РФ, КПРФ
Зюганов рассказал, почему не стал претендовать на пост президента
Зюганов заявил, что не претендует на пост президента из-за нынешней работы