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Британские ВМС сообщили об очередном взрыве у берегов Йемена - РИА Новости, 26.12.2023
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16:01 26.12.2023 (обновлено: 16:06 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/yemen-1918222634.html
Британские ВМС сообщили об очередном взрыве у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили об очередном взрыве у берегов Йемена - РИА Новости, 26.12.2023
Британские ВМС сообщили об очередном взрыве у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Великобритании сообщило об инциденте со взрывом в 60 морских милях от йеменского порта... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T16:01
2023-12-26T16:06
в мире
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Великобритании сообщило об инциденте со взрывом в 60 морских милях от йеменского порта Ходейда. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 60 морских милях от Ходейды. Был слышен взрыв, были замечены ракеты в 4 морских милях от позиции", - сказано в сообщении. Отмечается, что судно, сообщившее об инциденте, и экипаж - в безопасности. Власти проводят расследование. Ранее во вторник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о другом инциденте у берегов йеменского порта Ходейда. Позднее Управление проинформировало о БПЛА и последующих двух взрывах недалеко от судна. Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
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в мире, ходейда (город), красное море, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ходейда (город), Красное море, США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британские ВМС сообщили об очередном взрыве у берегов Йемена

UKMTO сообщило о взрыве в 60 морских милях от йеменского порта Ходейда

© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Великобритании сообщило об инциденте со взрывом в 60 морских милях от йеменского порта Ходейда.
«
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 60 морских милях от Ходейды. Был слышен взрыв, были замечены ракеты в 4 морских милях от позиции", - сказано в сообщении.
Отмечается, что судно, сообщившее об инциденте, и экипаж - в безопасности. Власти проводят расследование.
Ранее во вторник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о другом инциденте у берегов йеменского порта Ходейда. Позднее Управление проинформировало о БПЛА и последующих двух взрывах недалеко от судна.
Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
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В миреХодейда (город)Красное мореСШААнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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