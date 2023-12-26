Британские ВМС сообщили об очередном взрыве у берегов Йемена
UKMTO сообщило о взрыве в 60 морских милях от йеменского порта Ходейда
© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Великобритании сообщило об инциденте со взрывом в 60 морских милях от йеменского порта Ходейда.
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"UKMTO получило сообщение об инциденте в 60 морских милях от Ходейды. Был слышен взрыв, были замечены ракеты в 4 морских милях от позиции", - сказано в сообщении.
Отмечается, что судно, сообщившее об инциденте, и экипаж - в безопасности. Власти проводят расследование.
Ранее во вторник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о другом инциденте у берегов йеменского порта Ходейда. Позднее Управление проинформировало о БПЛА и последующих двух взрывах недалеко от судна.
Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.