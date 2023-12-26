https://ria.ru/20231226/yemen-1918222634.html

Британские ВМС сообщили об очередном взрыве у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили об очередном взрыве у берегов Йемена - РИА Новости, 26.12.2023

Британские ВМС сообщили об очередном взрыве у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Великобритании сообщило об инциденте со взрывом в 60 морских милях от йеменского порта... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T16:01

2023-12-26T16:01

2023-12-26T16:06

в мире

ходейда (город)

красное море

сша

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Великобритании сообщило об инциденте со взрывом в 60 морских милях от йеменского порта Ходейда. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 60 морских милях от Ходейды. Был слышен взрыв, были замечены ракеты в 4 морских милях от позиции", - сказано в сообщении. Отмечается, что судно, сообщившее об инциденте, и экипаж - в безопасности. Власти проводят расследование. Ранее во вторник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о другом инциденте у берегов йеменского порта Ходейда. Позднее Управление проинформировало о БПЛА и последующих двух взрывах недалеко от судна. Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.

https://ria.ru/20231226/obekt-1918189322.html

ходейда (город)

красное море

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в мире, ходейда (город), красное море, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году