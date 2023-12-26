https://ria.ru/20231226/vybory-1918185923.html

Косачев оценил шансы приглашения ПА ОБСЕ наблюдать за выборами президента

Косачев оценил шансы приглашения ПА ОБСЕ наблюдать за выборами президента - РИА Новости, 26.12.2023

Косачев оценил шансы приглашения ПА ОБСЕ наблюдать за выборами президента

Парламентская ассамблея ОБСЕ сейчас "оккупирована" странами Запада, заявившими о намерении не признавать легитимности выборов президента РФ, поэтому приглашать... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:23

2023-12-26T14:23

2023-12-26T14:24

выборы президента россии — 2024

россия

константин косачев

обсе

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917395978_0:259:3071:1986_1920x0_80_0_0_70a2c085c024bac2c87b24024017b9c8.jpg

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ сейчас "оккупирована" странами Запада, заявившими о намерении не признавать легитимности выборов президента РФ, поэтому приглашать их в качестве наблюдателей не стоит, шанс этого стремится к нулю, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Если вы меня спросите, будет ли направлено приглашение в Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, выскажу пока свое личное мнение, я не имею полномочий предопределять окончательный результат согласований. Но моё личное мнение заключается в том, что эта вероятность стремится к нулю. В силу того, что ПА ОБСЕ сейчас захвачена, оккупирована государствами Запада, которые уже заявили, что они в принципе не собираются признавать легитимность президентских выборов в России, и которые будут делать все, чтобы эти выборы дискредитировать. Такие наблюдатели, разумеется, в высшей степени нам не интересны", - сказал Косачев в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Он напомнил, что Совфед совместно с Госдумой сейчас разрабатывают письмо для приглашения в качестве наблюдателей на выборы президента РФ международных организаций и парламентов. "Это организации, которые сохраняются на объективных, непредвзятых позициях, которые не находятся под контролем Запада. Я, естественно, назову и Парламентское собрание России и Белоруссии, ПА ОДКБ, МПА СНГ, Межпарламентский союз, Азиатская парламентская ассамблея. Это те структуры, где Россия является полноценным членом, плюс организации, где Россия имеет статус наблюдателя. Это Парламентская ассамблея АСЕАН, Африканский парламентский союз и Латиноамериканский парламентский союз – так называемый ПАРЛАСЕН. С моей точки зрения, это главные адресаты в режиме межпарламентских структур", - объяснил Косачев. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231226/kosachev-1918182902.html

https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, константин косачев, обсе, в мире