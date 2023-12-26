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"Готовятся к войне с русскими". Чем вооружаются США - РИА Новости, 26.12.2023
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08:00 26.12.2023 (обновлено: 17:40 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/vintovka-1917998019.html
"Готовятся к войне с русскими". Чем вооружаются США
"Готовятся к войне с русскими". Чем вооружаются США - РИА Новости, 26.12.2023
"Готовятся к войне с русскими". Чем вооружаются США
В наступающем году Пентагон получит первые осязаемые результаты программы Next Generation Squad Weapon — "Оружие подразделения нового поколения". О том, что... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T08:00
2023-12-26T17:40
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Давид Нармания. В наступающем году Пентагон получит первые осязаемые результаты программы Next Generation Squad Weapon — "Оружие подразделения нового поколения". О том, что скрывается за этим названием и чем собираются воевать американские солдаты, — в материале РИА Новости.Пробить русскую бронюПрограмму запустили еще в 2017-м — Пентагон нуждался в замене штурмовой винтовки М4 и пулемета М249. Найти альтернативу пытались и раньше, однако либо сталкивались с нехваткой финансирования, либо проекты устаревали до их реализации.Семейство AR-15 — М16 и разные варианты М4 — почти полвека было основным оружием американского солдата, еще с войны во Вьетнаме. Не такое выносливое, как "Калашников", но и преимуществ много.Вот только, в отличие от ближневосточных террористов, и в России, и в Китае оснащают пехоту бронежилетами, а против них М4 проявляла себя не лучшим образом.Мощнее и опаснееОдно из главных требований к новому оружию — бронебойность на дальних дистанциях. Конструкторы предложили несколько решений.Американское отделение немецкой компании SIG Sauer разрабатывает автомат XM7. Главная особенность — калибр .277 FURY (6,8х51 миллиметра)."Это нужно, чтобы лучше пробивать бронежилеты, повышать точность и смертоносность на больших расстояниях. К проекту приступили в 2017-м, когда выявили существенные пробелы в огневой мощи имеющихся образцов", — отмечает американский портал Army Times.Такой патрон обладает повышенной энергией, что позволяет ему преодолевать препятствия, которые меняли траекторию калибра 5,45. Это подтвердили испытания на Абердинском полигоне в штате Мэриленд.У пулемета ХМ250 такой же калибр 6,8."Несколько выстрелов прошили насквозь шлакоблоки и поразили цель в виде человеческого силуэта, в то время как только одна пуля 5,56 миллиметра смогла повредить этот материал", — подчеркивает издание.По сравнению с другим распространенным в НАТО калибром .308 (7,62х51 миллиметра), патрон при схожем убойном эффекте и большей начальной скоростью легче и меньше.Своя ценаЗа это пришлось заплатить габаритами и удобством. Стоковый магазин рассчитан всего на 20 патронов. При этом винтовка значительно тяжелее М4А1 — 3,8 килограмма против 2,88.В базовой комплектации к XM7 прилагается еще и глушитель, что увеличивает вес до 4,4 килограмма. Расчетная нагрузка для одного солдата, как указывает американский портал Military.com, — семь магазинов по 20 патронов, а это еще 4,4 килограмма. У М4 в стольких же магазинах было 210 патронов при весе меньше на килограмм."Надеюсь, это того стоит, — требовать от солдат нести дополнительный вес и при этом меньший боезапас", — приводит издание слова одного из военнослужащих на условиях анонимности.Пулеметчикам еще сложнее: 400 патронов и 12 килограммов (у М249 — 600 и девять соответственно).Другие отличияВинтовка также получит систему управления огнем XM157 от компании Vortex Optcis: прицел с переменным увеличением, лазерный дальномер, баллистический вычислитель и компас.По словам разработчиков, с этой системой солдату достаточно навестись на цель и нажать на кнопку: электроника сама выполнит необходимые расчеты с учетом расстояния.Общая стоимость десятилетнего контракта по переоснащению войск винтовками и пулеметами — 4,5 миллиарда долларов. Еще 2,7 миллиарда получит Vortex Optics.Первыми — в сентябре — перевооружили военнослужащих 101 воздушно-десантной дивизии, которые участвовали в тестах. С нового года начнутся регулярные поставки во все подразделения армии США.
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Нармания Давид
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в мире, сша, россия, вьетнам, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Россия, Вьетнам, Министерство обороны США, НАТО
"Готовятся к войне с русскими". Чем вооружаются США

Американские войска со следующего года получат новую штурмовую винтовку

© Фото : Public domainАмериканские военные с винтовкой XM7 и пулеметом XM250
Американские военные с винтовкой XM7 и пулеметом XM250 - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Public domain
Американские военные с винтовкой XM7 и пулеметом XM250
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Давид Нармания. В наступающем году Пентагон получит первые осязаемые результаты программы Next Generation Squad Weapon — "Оружие подразделения нового поколения". О том, что скрывается за этим названием и чем собираются воевать американские солдаты, — в материале РИА Новости.

Пробить русскую броню

Программу запустили еще в 2017-м — Пентагон нуждался в замене штурмовой винтовки М4 и пулемета М249. Найти альтернативу пытались и раньше, однако либо сталкивались с нехваткой финансирования, либо проекты устаревали до их реализации.
Семейство AR-15 — М16 и разные варианты М4 — почти полвека было основным оружием американского солдата, еще с войны во Вьетнаме. Не такое выносливое, как "Калашников", но и преимуществ много.
© Фото : Public domainАмериканский солдат с винтовкой XM7
Американский солдат с винтовкой XM7 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Public domain
Американский солдат с винтовкой XM7
Вот только, в отличие от ближневосточных террористов, и в России, и в Китае оснащают пехоту бронежилетами, а против них М4 проявляла себя не лучшим образом.

Мощнее и опаснее

Одно из главных требований к новому оружию — бронебойность на дальних дистанциях. Конструкторы предложили несколько решений.
Американское отделение немецкой компании SIG Sauer разрабатывает автомат XM7. Главная особенность — калибр .277 FURY (6,8х51 миллиметра).
"Это нужно, чтобы лучше пробивать бронежилеты, повышать точность и смертоносность на больших расстояниях. К проекту приступили в 2017-м, когда выявили существенные пробелы в огневой мощи имеющихся образцов", — отмечает американский портал Army Times.
Такой патрон обладает повышенной энергией, что позволяет ему преодолевать препятствия, которые меняли траекторию калибра 5,45. Это подтвердили испытания на Абердинском полигоне в штате Мэриленд.
У пулемета ХМ250 такой же калибр 6,8.
© Фото : Public domainАмериканский солдат стреляет из пулемета XM250
Американский солдат стреляет из пулемета XM250 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Public domain
Американский солдат стреляет из пулемета XM250
"Несколько выстрелов прошили насквозь шлакоблоки и поразили цель в виде человеческого силуэта, в то время как только одна пуля 5,56 миллиметра смогла повредить этот материал", — подчеркивает издание.
По сравнению с другим распространенным в НАТО калибром .308 (7,62х51 миллиметра), патрон при схожем убойном эффекте и большей начальной скоростью легче и меньше.

Своя цена

За это пришлось заплатить габаритами и удобством. Стоковый магазин рассчитан всего на 20 патронов. При этом винтовка значительно тяжелее М4А1 — 3,8 килограмма против 2,88.
В базовой комплектации к XM7 прилагается еще и глушитель, что увеличивает вес до 4,4 килограмма. Расчетная нагрузка для одного солдата, как указывает американский портал Military.com, — семь магазинов по 20 патронов, а это еще 4,4 килограмма. У М4 в стольких же магазинах было 210 патронов при весе меньше на килограмм.
© AP Photo / U.S. Air Force / Aaron MontoyaАмериканская военнослужащая с винтовкой М4 на военно-воздушной базе Холломан, штат Нью-Йорк
Американская военнослужащая с винтовкой М4 на военно-воздушной базе Холломан, штат Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / U.S. Air Force / Aaron Montoya
Американская военнослужащая с винтовкой М4 на военно-воздушной базе Холломан, штат Нью-Йорк
"Надеюсь, это того стоит, — требовать от солдат нести дополнительный вес и при этом меньший боезапас", — приводит издание слова одного из военнослужащих на условиях анонимности.
Пулеметчикам еще сложнее: 400 патронов и 12 килограммов (у М249 — 600 и девять соответственно).

Другие отличия

Винтовка также получит систему управления огнем XM157 от компании Vortex Optcis: прицел с переменным увеличением, лазерный дальномер, баллистический вычислитель и компас.
По словам разработчиков, с этой системой солдату достаточно навестись на цель и нажать на кнопку: электроника сама выполнит необходимые расчеты с учетом расстояния.
© Фото : Public domainСистема управления огнем XM157
Система управления огнем XM157 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Public domain
Система управления огнем XM157
Общая стоимость десятилетнего контракта по переоснащению войск винтовками и пулеметами — 4,5 миллиарда долларов. Еще 2,7 миллиарда получит Vortex Optics.
Первыми — в сентябре — перевооружили военнослужащих 101 воздушно-десантной дивизии, которые участвовали в тестах. С нового года начнутся регулярные поставки во все подразделения армии США.
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