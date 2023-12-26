https://ria.ru/20231226/vecherinka-1918307839.html

"Глупая случайность". Собчак прокомментировала вечеринку Ивлеевой

"Глупая случайность". Собчак прокомментировала вечеринку Ивлеевой - РИА Новости, 26.12.2023

"Глупая случайность". Собчак прокомментировала вечеринку Ивлеевой

Блогер Ксения Собчак, комментируя скандальную вечеринку в клубе "Мутабор", сказала, что не хочет вызывать чувства ненависти и злости по отношению к себе и... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T19:16

2023-12-26T19:16

2023-12-26T23:22

россия

ксения собчак

анастасия ивлеева

общество

шоубиз

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак, комментируя скандальную вечеринку в клубе "Мутабор", сказала, что не хочет вызывать чувства ненависти и злости по отношению к себе и другим артистам "из-за вот такой глупой случайности". Ранее в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева. "Могу сказать вам за себя, друзья мои, я точно не хотела никого обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну, я журналист, который работает в России, и хочу, чтобы все знали, что я не хочу вызывать вот это ощущение ненависти и злости по отношению ко мне или к другим артистам из-за вот такой глупой случайности", — сказала Собчак в видеообращении в своем официальном Telegram-канале. Также она отметила, что после вечеринки поддерживала Ивлееву. "Все эти дни я поддерживала ее, потому что хорошо знаю по себе, что такое всеобщая травля, и всегда в такой ситуации я за того, кого травят", - добавила Собчак.

https://ria.ru/20231226/izvineniya-1918261765.html

https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html

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россия, ксения собчак, анастасия ивлеева, общество