Рейтинг@Mail.ru
"Глупая случайность". Собчак прокомментировала вечеринку Ивлеевой - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:16 26.12.2023 (обновлено: 23:22 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/vecherinka-1918307839.html
"Глупая случайность". Собчак прокомментировала вечеринку Ивлеевой
"Глупая случайность". Собчак прокомментировала вечеринку Ивлеевой - РИА Новости, 26.12.2023
"Глупая случайность". Собчак прокомментировала вечеринку Ивлеевой
Блогер Ксения Собчак, комментируя скандальную вечеринку в клубе "Мутабор", сказала, что не хочет вызывать чувства ненависти и злости по отношению к себе и... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:16
2023-12-26T23:22
россия
ксения собчак
анастасия ивлеева
общество
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917219531_0:0:1420:799_1920x0_80_0_0_4b0a8bfe98f056f7e7c57cc090e95dfe.png
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак, комментируя скандальную вечеринку в клубе "Мутабор", сказала, что не хочет вызывать чувства ненависти и злости по отношению к себе и другим артистам "из-за вот такой глупой случайности". Ранее в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева. "Могу сказать вам за себя, друзья мои, я точно не хотела никого обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну, я журналист, который работает в России, и хочу, чтобы все знали, что я не хочу вызывать вот это ощущение ненависти и злости по отношению ко мне или к другим артистам из-за вот такой глупой случайности", — сказала Собчак в видеообращении в своем официальном Telegram-канале. Также она отметила, что после вечеринки поддерживала Ивлееву. "Все эти дни я поддерживала ее, потому что хорошо знаю по себе, что такое всеобщая травля, и всегда в такой ситуации я за того, кого травят", - добавила Собчак.
https://ria.ru/20231226/izvineniya-1918261765.html
https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917219531_0:0:1420:1065_1920x0_80_0_0_6a7c5c030c83f52dc9c6a4b1dd3dc76a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ксения собчак, анастасия ивлеева, общество
Россия, Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева, Общество, Шоубиз
"Глупая случайность". Собчак прокомментировала вечеринку Ивлеевой

Собчак после вечеринки Ивлеевой заявила, что не хочет вызывать ненависть

Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак, комментируя скандальную вечеринку в клубе "Мутабор", сказала, что не хочет вызывать чувства ненависти и злости по отношению к себе и другим артистам "из-за вот такой глупой случайности".
Ранее в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Киркоров, Лолита и Билан извинились за участие в "голой вечеринке"
Вчера, 17:43
"Могу сказать вам за себя, друзья мои, я точно не хотела никого обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну, я журналист, который работает в России, и хочу, чтобы все знали, что я не хочу вызывать вот это ощущение ненависти и злости по отношению ко мне или к другим артистам из-за вот такой глупой случайности", — сказала Собчак в видеообращении в своем официальном Telegram-канале.
Также она отметила, что после вечеринки поддерживала Ивлееву. "Все эти дни я поддерживала ее, потому что хорошо знаю по себе, что такое всеобщая травля, и всегда в такой ситуации я за того, кого травят", - добавила Собчак.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
"Практически голые": лживые и предавшие обнажаются по-разному
23 декабря, 08:00
 
ШоубизРоссияКсения СобчакАнастасия ИвлееваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала