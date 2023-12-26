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Правительство России утвердило уровни реагирования на природные пожары - РИА Новости, 26.12.2023
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18:18 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/urovni-1918276092.html
Правительство России утвердило уровни реагирования на природные пожары
Правительство России утвердило уровни реагирования на природные пожары - РИА Новости, 26.12.2023
Правительство России утвердило уровни реагирования на природные пожары
Правительство РФ утвердило порядок введения уровней реагирования на природные пожары, в том числе условие привлечения к их тушению специальной правительственной РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:18
2023-12-26T18:18
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило порядок введения уровней реагирования на природные пожары, в том числе условие привлечения к их тушению специальной правительственной комиссии, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. Соответствующее постановление, подготовленное МЧС, уже подписано. Согласно документу, возникшему на территории муниципального образования природному пожару присваивается муниципальный уровень реагирования. Если пожар не удается локализовать в течение 24 часов, ему будет присвоен региональный уровень. "Если же пожар не локализован в течение 72 часов, ему присваивается федеральный уровень реагирования. В случае, если через 168 часов пожар продолжает распространяться, к организации его тушения привлекается правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", - сказано в документе. Но при угрозе населенному пункту или важному инфраструктурному объекту уровень реагирования повышается без учета времени, пошедшего с момента обнаружения природного пожара, указано в документе. Отмечено, что "оперативное введение более высокого уровня реагирования позволит привлечь к тушению ландшафтных пожаров большее число людей и средств государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
https://ria.ru/20231031/nauka-1906158411.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Правительство России утвердило уровни реагирования на природные пожары

Кабмин утвердил порядок присвоения природным пожарам соответствующих статусов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пожар в лесном массиве . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило порядок введения уровней реагирования на природные пожары, в том числе условие привлечения к их тушению специальной правительственной комиссии, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
Соответствующее постановление, подготовленное МЧС, уже подписано. Согласно документу, возникшему на территории муниципального образования природному пожару присваивается муниципальный уровень реагирования. Если пожар не удается локализовать в течение 24 часов, ему будет присвоен региональный уровень.
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"Если же пожар не локализован в течение 72 часов, ему присваивается федеральный уровень реагирования. В случае, если через 168 часов пожар продолжает распространяться, к организации его тушения привлекается правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", - сказано в документе.
Но при угрозе населенному пункту или важному инфраструктурному объекту уровень реагирования повышается без учета времени, пошедшего с момента обнаружения природного пожара, указано в документе.
Отмечено, что "оперативное введение более высокого уровня реагирования позволит привлечь к тушению ландшафтных пожаров большее число людей и средств государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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