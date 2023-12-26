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Залужный заявил, что недоволен работой украинских военкоматов - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918300569.html
Залужный заявил, что недоволен работой украинских военкоматов
Залужный заявил, что недоволен работой украинских военкоматов - РИА Новости, 26.12.2023
Залужный заявил, что недоволен работой украинских военкоматов
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на брифинге во вторник заявил, что недоволен работой украинских военкоматов, смена руководства продолжается. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:03
2023-12-26T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на брифинге во вторник заявил, что недоволен работой украинских военкоматов, смена руководства продолжается. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. "Что касается работы ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), то состоянием на сегодняшний день, скажем честно, я работой их недоволен, если бы я был ею доволен, мы бы не обсуждали вопросы законопроекта (о мобилизации – ред.)", - сказал Залужный на опубликованном минобороны видео. По словам Залужного, работа по смене руководства военкоматов на данный момент продолжается. Зеленский в августе ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о проверке военкоматов, а также об увольнении всех областных военкомов. Позднее Залужный раскритиковал действия Зеленского, по мнению главкома, теперь мобилизацию на Украине нужно не усиливать, а вернуть в прежние рамки. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Залужный заявил, что недоволен работой украинских военкоматов

Залужный заявил, что продолжает менять руководителей украинских военкоматов

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на брифинге во вторник заявил, что недоволен работой украинских военкоматов, смена руководства продолжается.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек.
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Вчера, 12:00
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
"Что касается работы ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), то состоянием на сегодняшний день, скажем честно, я работой их недоволен, если бы я был ею доволен, мы бы не обсуждали вопросы законопроекта (о мобилизации – ред.)", - сказал Залужный на опубликованном минобороны видео. По словам Залужного, работа по смене руководства военкоматов на данный момент продолжается.
Зеленский в августе ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о проверке военкоматов, а также об увольнении всех областных военкомов. Позднее Залужный раскритиковал действия Зеленского, по мнению главкома, теперь мобилизацию на Украине нужно не усиливать, а вернуть в прежние рамки.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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