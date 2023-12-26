Залужный заявил, что недоволен работой украинских военкоматов
Залужный заявил, что продолжает менять руководителей украинских военкоматов
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на брифинге во вторник заявил, что недоволен работой украинских военкоматов, смена руководства продолжается.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек.
"Что касается работы ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), то состоянием на сегодняшний день, скажем честно, я работой их недоволен, если бы я был ею доволен, мы бы не обсуждали вопросы законопроекта (о мобилизации – ред.)", - сказал Залужный на опубликованном минобороны видео. По словам Залужного, работа по смене руководства военкоматов на данный момент продолжается.
Зеленский в августе ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о проверке военкоматов, а также об увольнении всех областных военкомов. Позднее Залужный раскритиковал действия Зеленского, по мнению главкома, теперь мобилизацию на Украине нужно не усиливать, а вернуть в прежние рамки.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.