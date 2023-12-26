https://ria.ru/20231226/turtsiya-1918226342.html

Боятся. В Турции нашли деталь, которая выдала страх Байдена перед Путиным

Боятся. В Турции нашли деталь, которая выдала страх Байдена перед Путиным - РИА Новости, 26.12.2023

Боятся. В Турции нашли деталь, которая выдала страх Байдена перед Путиным

Читатели Haber7 раскритиковали решение президента США Джо Байдена подписать указ, разрешающий Министерству финансов США преследовать банки третьих стран,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T16:13

2023-12-26T16:13

2023-12-26T17:13

сша

москва

россия

джо байден

владимир путин

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели Haber7 раскритиковали решение президента США Джо Байдена подписать указ, разрешающий Министерству финансов США преследовать банки третьих стран, сотрудничающих с российским ВПК.Они посчитали, что такое решение было принято Вашингтоном из страха перед Москвой."Эти санкции, навязываемые третьим странам через давление, являются официальным доказательством того, что США боятся России", — посчитал читатель."Откажитесь от доллара", — призвал другой."А мы запретим импорт товаров, платить за которые надо в долларах, и введем высокие пошлины на товары из США", — согласился третий."Это событие доказывает, что нам необходимо избавиться от гегемонии доллара. Соединенным Штатам нельзя доверять", — написал комментатор."Пусть задумаются те, кто называет США союзником", — подытожили в дискуссии.Указ американского президента предполагает санкции в отношении банков, которые нарушают или причастны к нарушению санкций против Москвы. Решение также ужесточает существующие ограничения на импорт алмазов и морепродуктов из России.Белый дом анонсировал этот указ на фоне отсутствия подвижек в согласовании конгрессом запроса администрации о продолжении помощи Украине.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20231223/ssha-1917609961.html

https://ria.ru/20231222/sanktsii-1917561431.html

https://radiosputnik.ru/20231222/sanktsii-1917565428.html

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сша, москва, россия, джо байден, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире