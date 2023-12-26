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Боятся. В Турции нашли деталь, которая выдала страх Байдена перед Путиным - РИА Новости, 26.12.2023
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16:13 26.12.2023 (обновлено: 17:13 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/turtsiya-1918226342.html
Боятся. В Турции нашли деталь, которая выдала страх Байдена перед Путиным
Боятся. В Турции нашли деталь, которая выдала страх Байдена перед Путиным - РИА Новости, 26.12.2023
Боятся. В Турции нашли деталь, которая выдала страх Байдена перед Путиным
Читатели Haber7 раскритиковали решение президента США Джо Байдена подписать указ, разрешающий Министерству финансов США преследовать банки третьих стран,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T16:13
2023-12-26T17:13
сша
москва
россия
джо байден
владимир путин
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели Haber7 раскритиковали решение президента США Джо Байдена подписать указ, разрешающий Министерству финансов США преследовать банки третьих стран, сотрудничающих с российским ВПК.Они посчитали, что такое решение было принято Вашингтоном из страха перед Москвой."Эти санкции, навязываемые третьим странам через давление, являются официальным доказательством того, что США боятся России", — посчитал читатель."Откажитесь от доллара", — призвал другой."А мы запретим импорт товаров, платить за которые надо в долларах, и введем высокие пошлины на товары из США", — согласился третий."Это событие доказывает, что нам необходимо избавиться от гегемонии доллара. Соединенным Штатам нельзя доверять", — написал комментатор."Пусть задумаются те, кто называет США союзником", — подытожили в дискуссии.Указ американского президента предполагает санкции в отношении банков, которые нарушают или причастны к нарушению санкций против Москвы. Решение также ужесточает существующие ограничения на импорт алмазов и морепродуктов из России.Белый дом анонсировал этот указ на фоне отсутствия подвижек в согласовании конгрессом запроса администрации о продолжении помощи Украине.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20231223/ssha-1917609961.html
https://ria.ru/20231222/sanktsii-1917561431.html
https://radiosputnik.ru/20231222/sanktsii-1917565428.html
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сша, москва, россия, джо байден, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире
США, Москва, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Санкции в отношении России, В мире

Боятся. В Турции нашли деталь, которая выдала страх Байдена перед Путиным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели Haber7 раскритиковали решение президента США Джо Байдена подписать указ, разрешающий Министерству финансов США преследовать банки третьих стран, сотрудничающих с российским ВПК.
Они посчитали, что такое решение было принято Вашингтоном из страха перед Москвой.
"Эти санкции, навязываемые третьим странам через давление, являются официальным доказательством того, что США боятся России", — посчитал читатель.
"Откажитесь от доллара", — призвал другой.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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"А мы запретим импорт товаров, платить за которые надо в долларах, и введем высокие пошлины на товары из США", — согласился третий.
"Это событие доказывает, что нам необходимо избавиться от гегемонии доллара. Соединенным Штатам нельзя доверять", — написал комментатор.
"Пусть задумаются те, кто называет США союзником", — подытожили в дискуссии.
Указ американского президента предполагает санкции в отношении банков, которые нарушают или причастны к нарушению санкций против Москвы. Решение также ужесточает существующие ограничения на импорт алмазов и морепродуктов из России.
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Минфин США рассказал, кого коснутся новые антироссийские санкции
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Белый дом анонсировал этот указ на фоне отсутствия подвижек в согласовании конгрессом запроса администрации о продолжении помощи Украине.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Байден расширил возможности администрации США по введению санкций против РФ
22 декабря, 18:45
 
СШАМоскваРоссияДжо БайденВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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