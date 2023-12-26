https://ria.ru/20231226/tsentr-1918239450.html

Межрелигиозный центр в Москве станет достопримечательностью, заявил муфтий

Межрелигиозный центр в Москве станет достопримечательностью, заявил муфтий - РИА Новости, 26.12.2023

Межрелигиозный центр в Москве станет достопримечательностью, заявил муфтий

Межрелигиозный духовный культурно-просветительский центр, который планируется построить в Коммунарке в новой Москве, станет одним из значимых мест столицы,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T16:48

2023-12-26T16:48

2023-12-26T16:48

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

москва

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Межрелигиозный духовный культурно-просветительский центр, который планируется построить в Коммунарке в новой Москве, станет одним из значимых мест столицы, считает председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов. "Межрелигиозный духовный культурно-просветительский центр, строительство которого запланировано в будущем году, станет одним из значимых и притягательных мест Москвы. Мы благодарны президенту РФ Владимиру Путину, давшему поручение оказать содействие религиозным организациям в создании данного Межрелигиозного духовно-просветительского центра на территории поселка Коммунарка новой Москвы", - сказал Крганов во время презентации проекта в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Религиозный деятель сообщил, что новый культурно-просветительский центр – это образец многонациональной и многоконфессиональной России. "В этом центре россияне и наши гости из-за рубежа могут не только помолиться, но и узнать историю своей страны, ее народов, культуры и религиозных особенностей России. Данный проект является уникальным не только для России, но и для мирового опыта межрелигиозного взаимодействия", - сказал муфтий. Глава ДСМР добавил, что в основе концепции проекта лежит идея объединения всех традиционных религии РФ на территории единого архитектурного ансамбля с парковой зоной, пешеходной набережной, монументальными композициями, летним театром, пешеходными мостами.

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