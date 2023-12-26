https://ria.ru/20231226/tsel-1918277682.html

Спецоперация, 26 декабря: российские военные выполнили главную цель года

Спецоперация, 26 декабря: российские военные выполнили главную цель года - РИА Новости, 26.12.2023

Спецоперация, 26 декабря: российские военные выполнили главную цель года

О ходе спецоперации, мобилизации на Украине и достижении российскими войсками главной цели года — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:50

2023-12-26T18:50

2023-12-26T20:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сергей шойгу

сергей аксенов (политик)

россия

феодосия

николаевская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации, мобилизации на Украине и достижении российскими войсками главной цели года — в материале РИА Новости.Удар по Феодосии Украинские войска ночью атаковали Феодосию авиационными управляемыми ракетами, большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что в воздушном бою российские средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск ракет самолета Су-24 в районе населенного пункта Жовтень в Николаевской области.В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при ударе армии противника один человек погиб, двое получили ранения. Позднее МЧС уточнило, что число пострадавших возросло до четырех. ВС России выполнили цель года Российские войска выполнили главную задачу уходящего 2023 года, сорвав украинское контрнаступление, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании. По его словам, эту цель удалось достичь благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, надежности техники и решительным действиям бойцов. Сейчас российские военные занимают все более выгодные позиции и расширяют подконтрольные территории на всех направлениях в зоне спецоперации, добавил глава Минобороны.Мобилизация на Украине Украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, текст документа пока не опубликовали, пишет издание "Страна.ua". Он, в частности, предполагает отмену отсрочки от призыва на военную службу для студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование.Законопроект также предлагает:Кроме того, документ предусматривает получение повесток через электронный кабинет. Военнообязанных и резервистов, которые вовремя не явились в воинские части, ждут ограничения: запрет на выезд за границу, проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями, говорится в статье.Последствия публикации видео атак ВСУВсе выложившие видео атаки ВСУ на Феодосию уже установлены, проводится работа спецслужб, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По его словам, прилеты противника — это не повод "скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в Сеть". Таким образом авторы ролика работают на врага, подчеркнул чиновник.Вслед за Крючковым председатель правления общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов заявил, что россияне, выкладывающие в Сеть последствия украинских ударов, должны нести административную, а при рецидивах— и уголовную ответственность. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле нет разговоров о введении уголовной ответственности за обсуждение в соцсетях последствий атак.Обучение украинских пилотов на F-16 Первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения на истребителях F-16 в Великобритании и продолжает тренировки в Дании, говорится на сайте британского правительства. Сообщается, что первая группа состоит из шести летчиков ВСУ, которые проходили обучение с августа. Еще десять пилотов-стажеров остались в Британии для "практической базовой летной подготовки". Как отметил доктор военных наук Константин Сивков, украинские войска нуждаются в F-16 прежде всего как в новой платформе для нанесения ударов крылатыми ракетами Storm Shadow, поскольку у них практически не осталось самолетов советского производства.Ход спецоперации

https://ria.ru/20231226/ukraina-1918176171.html

https://ria.ru/20231226/vsu-1918073677.html

https://ria.ru/20231226/ukraina-1918219352.html

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20231226/vintovka-1917998019.html

россия

феодосия

николаевская область

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вооруженные силы украины, сергей шойгу, сергей аксенов (политик), россия, феодосия, николаевская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), верховная рада украины, су-24, f-16