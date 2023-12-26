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Спецоперация, 26 декабря: российские военные выполнили главную цель года - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 26.12.2023 (обновлено: 20:02 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/tsel-1918277682.html
Спецоперация, 26 декабря: российские военные выполнили главную цель года
Спецоперация, 26 декабря: российские военные выполнили главную цель года - РИА Новости, 26.12.2023
Спецоперация, 26 декабря: российские военные выполнили главную цель года
О ходе спецоперации, мобилизации на Украине и достижении российскими войсками главной цели года — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:50
2023-12-26T20:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей шойгу
сергей аксенов (политик)
россия
феодосия
николаевская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации, мобилизации на Украине и достижении российскими войсками главной цели года — в материале РИА Новости.Удар по Феодосии Украинские войска ночью атаковали Феодосию авиационными управляемыми ракетами, большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что в воздушном бою российские средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск ракет самолета Су-24 в районе населенного пункта Жовтень в Николаевской области.В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при ударе армии противника один человек погиб, двое получили ранения. Позднее МЧС уточнило, что число пострадавших возросло до четырех. ВС России выполнили цель года Российские войска выполнили главную задачу уходящего 2023 года, сорвав украинское контрнаступление, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании. По его словам, эту цель удалось достичь благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, надежности техники и решительным действиям бойцов. Сейчас российские военные занимают все более выгодные позиции и расширяют подконтрольные территории на всех направлениях в зоне спецоперации, добавил глава Минобороны.Мобилизация на Украине Украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, текст документа пока не опубликовали, пишет издание "Страна.ua". Он, в частности, предполагает отмену отсрочки от призыва на военную службу для студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование.Законопроект также предлагает:Кроме того, документ предусматривает получение повесток через электронный кабинет. Военнообязанных и резервистов, которые вовремя не явились в воинские части, ждут ограничения: запрет на выезд за границу, проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями, говорится в статье.Последствия публикации видео атак ВСУВсе выложившие видео атаки ВСУ на Феодосию уже установлены, проводится работа спецслужб, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По его словам, прилеты противника — это не повод "скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в Сеть". Таким образом авторы ролика работают на врага, подчеркнул чиновник.Вслед за Крючковым председатель правления общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов заявил, что россияне, выкладывающие в Сеть последствия украинских ударов, должны нести административную, а при рецидивах— и уголовную ответственность. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле нет разговоров о введении уголовной ответственности за обсуждение в соцсетях последствий атак.Обучение украинских пилотов на F-16 Первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения на истребителях F-16 в Великобритании и продолжает тренировки в Дании, говорится на сайте британского правительства. Сообщается, что первая группа состоит из шести летчиков ВСУ, которые проходили обучение с августа. Еще десять пилотов-стажеров остались в Британии для "практической базовой летной подготовки". Как отметил доктор военных наук Константин Сивков, украинские войска нуждаются в F-16 прежде всего как в новой платформе для нанесения ударов крылатыми ракетами Storm Shadow, поскольку у них практически не осталось самолетов советского производства.Ход спецоперации
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918176171.html
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вооруженные силы украины, сергей шойгу, сергей аксенов (политик), россия, феодосия, николаевская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), верховная рада украины, су-24, f-16
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Сергей Аксенов (политик), Россия, Феодосия, Николаевская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Верховная Рада Украины, Су-24, F-16
Спецоперация, 26 декабря: российские военные выполнили главную цель года

Шойгу: ВС России выполнили главную цель года, сорвав контрнаступление ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации, мобилизации на Украине и достижении российскими войсками главной цели года — в материале РИА Новости.

Удар по Феодосии

Украинские войска ночью атаковали Феодосию авиационными управляемыми ракетами, большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в воздушном бою российские средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск ракет самолета Су-24 в районе населенного пункта Жовтень в Николаевской области.
В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при ударе армии противника один человек погиб, двое получили ранения. Позднее МЧС уточнило, что число пострадавших возросло до четырех.
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Вчера, 14:08

ВС России выполнили цель года

Российские войска выполнили главную задачу уходящего 2023 года, сорвав украинское контрнаступление, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании.
По его словам, эту цель удалось достичь благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, надежности техники и решительным действиям бойцов.
Сейчас российские военные занимают все более выгодные позиции и расширяют подконтрольные территории на всех направлениях в зоне спецоперации, добавил глава Минобороны.
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Вчера, 04:15

Мобилизация на Украине

Украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, текст документа пока не опубликовали, пишет издание "Страна.ua".
Он, в частности, предполагает отмену отсрочки от призыва на военную службу для студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование.
Законопроект также предлагает:
  • сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами;
  • снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет;
  • отменить срочную службу;
  • ввести базовую общевойсковую подготовку сроком до трех месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет ;
  • предоставить отпуск 90 дней без разделения на части тем, кто служит более 24 месяцев, из них 12 месяцев в зоне боевых действий.
Кроме того, документ предусматривает получение повесток через электронный кабинет.
Военнообязанных и резервистов, которые вовремя не явились в воинские части, ждут ограничения: запрет на выезд за границу, проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями, говорится в статье.
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Вчера, 15:49

Последствия публикации видео атак ВСУ

Все выложившие видео атаки ВСУ на Феодосию уже установлены, проводится работа спецслужб, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
По его словам, прилеты противника — это не повод "скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в Сеть". Таким образом авторы ролика работают на врага, подчеркнул чиновник.
Вслед за Крючковым председатель правления общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов заявил, что россияне, выкладывающие в Сеть последствия украинских ударов, должны нести административную, а при рецидивах— и уголовную ответственность.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле нет разговоров о введении уголовной ответственности за обсуждение в соцсетях последствий атак.
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25 декабря, 08:00

Обучение украинских пилотов на F-16

Первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения на истребителях F-16 в Великобритании и продолжает тренировки в Дании, говорится на сайте британского правительства.
Сообщается, что первая группа состоит из шести летчиков ВСУ, которые проходили обучение с августа. Еще десять пилотов-стажеров остались в Британии для "практической базовой летной подготовки".
Как отметил доктор военных наук Константин Сивков, украинские войска нуждаются в F-16 прежде всего как в новой платформе для нанесения ударов крылатыми ракетами Storm Shadow, поскольку у них практически не осталось самолетов советского производства.
Американские военные с винтовкой XM7 и пулеметом XM250 - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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Вчера, 08:00

Ход спецоперации

  • Российские войска за сутки отразили десять атак ВСУ на разных направлениях, потери противника составили до 675 военнослужащих и три танка;
  • На Донецком направлении освобожден населенный пункт Марьинка;
  • Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 560 самолетов, 261 вертолет, 10 104 беспилотника, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 334 танка и другие боевые бронированные машины.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:14
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуСергей Аксенов (политик)РоссияФеодосияНиколаевская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Верховная Рада УкраиныСу-24F-16
 
 
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