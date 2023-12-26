https://ria.ru/20231226/trevoga-1918240017.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.12.2023

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 19 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T16:50

2023-12-26T16:50

2023-12-26T16:56

севастополь

безопасность

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 19 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявили во вторник в 16.28 по мск."Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев.Отменили воздушную тревогу в 16.47 по мск.

https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918094589.html

севастополь

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севастополь, безопасность, михаил развожаев