https://ria.ru/20231226/trevoga-1918240017.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.12.2023
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 19 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T16:50
2023-12-26T16:50
2023-12-26T16:56
севастополь
безопасность
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:143:2781:1707_1920x0_80_0_0_b1b269cad81f3b4473e833b54c8b619d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 19 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявили во вторник в 16.28 по мск."Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев.Отменили воздушную тревогу в 16.47 по мск.
https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918094589.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d27fa2f19a80ce9282ce62d62798395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность, михаил развожаев
Севастополь, Безопасность, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе