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В Дагестане будут судить криминального авторитета, находящегося в тюрьме - РИА Новости, 26.12.2023
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22:38 26.12.2023 (обновлено: 22:43 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/sud-1918332170.html
В Дагестане будут судить криминального авторитета, находящегося в тюрьме
В Дагестане будут судить криминального авторитета, находящегося в тюрьме - РИА Новости, 26.12.2023
В Дагестане будут судить криминального авторитета, находящегося в тюрьме
В Дагестане будут судить 36-летнего жителя города Каспийск, который, находясь в исправительной колонии, был наделен статусом "криминального авторитета",... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T22:38
2023-12-26T22:43
происшествия
россия
каспийск
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МАХАЧКАЛА, 26 дек - РИА Новости. В Дагестане будут судить 36-летнего жителя города Каспийск, который, находясь в исправительной колонии, был наделен статусом "криминального авторитета", сообщает СУСК России по Дагестану. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя города Каспийска, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ)", - передает Telegram-канал СУСК республики. По информации ведомства, в октябре 2018 года мужчина, отбывая наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан, был наделен статусом криминального авторитета - лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии среди осужденных в колонии. "Пользуясь безоговорочным авторитетом, с октября 2019 года по май 2020 года он осуществлял организационно-распорядительные функции среди лиц, отбывающих наказание в вышеуказанном учреждении", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.
https://ria.ru/20231226/sud-1918133919.html
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происшествия, россия, каспийск
Происшествия, Россия, Каспийск
В Дагестане будут судить криминального авторитета, находящегося в тюрьме

СК: в Дагестане будут судить тюремного криминального авторитета

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МАХАЧКАЛА, 26 дек - РИА Новости. В Дагестане будут судить 36-летнего жителя города Каспийск, который, находясь в исправительной колонии, был наделен статусом "криминального авторитета", сообщает СУСК России по Дагестану.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя города Каспийска, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ)", - передает Telegram-канал СУСК республики.
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По информации ведомства, в октябре 2018 года мужчина, отбывая наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан, был наделен статусом криминального авторитета - лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии среди осужденных в колонии.
"Пользуясь безоговорочным авторитетом, с октября 2019 года по май 2020 года он осуществлял организационно-распорядительные функции среди лиц, отбывающих наказание в вышеуказанном учреждении", - сообщает пресс-служба.
Уточняется, что следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.
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