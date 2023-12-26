https://ria.ru/20231226/spravka-1827291911.html

Оформление медицинской справки для водителей: порядок, сроки, стоимость

Медицинская справка для водительского удостоверения 2024 как получить и срок действия

Оформление медицинской справки для водителей: порядок, сроки, стоимость

Медицинская справка необходима для получения или замены водительских прав, при открытии новых категорий и тому, кто лишен водительского удостоверения и хочет... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T21:01

2023-12-26T21:01

2023-12-26T21:01

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гибдд мвд рф

водительские права

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Медицинская справка необходима для получения или замены водительских прав, при открытии новых категорий и тому, кто лишен водительского удостоверения и хочет его вернуть. Сколько стоит оформление медсправки, где ее можно сделать, каких врачей надо пройти, срок ее действия - в материале РИА Новости.Водительская справкаОбязанность российских водителей проходить медицинскую комиссию закреплена в ст. 23 ФЗ "О безопасности дорожного движения". "В марте 2022 года изменился порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования для получения водительских прав, а также были скорректированы процесс выдачи и форма справки, которая подтверждает отсутствие противопоказаний к управлению авто", – комментирует Миляша Дорофеева, директор по правовым вопросам сети автосалонов Fresh Auto."При наличии каких-либо ограничений особые отметки проставляются в водительском удостоверении и могут возлагать на водителя дополнительные обязанности, например, носить корректирующие очки или линзы", – поясняет Орест Мацала, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.Бланк справкиБланк медицинской справки (правильно называть “медицинское заключение”) предусмотрен Приказом Минздрава России от 24.11.2021 № 1092н. Выдается медицинской организацией, проводящей проверку. С 1 марта 2022 года бланк этой справки обновился. На нем в правом верхнем углу должно быть указано: "Приложение № 3 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2021 года". Номер формы остался прежним – 003-В/у: добавились новые графы, в которых отмечается, если права получаются после лишения, и фиксируются проведенные при осмотре исследования.Для чего нужнаМедицинское исследование проводится для того, чтобы убедиться, что гражданину можно доверить управление источником повышенной опасности (автомобилем) и его здоровье не станет угрозой для жизни, здоровья и имущества окружающих. Медицинская справка по форме № 003-В/у нужна водителю или кандидату в водители для того, чтобы подтвердить отсутствие ограничений и противопоказаний к управлению транспортным средством.Кому нужнаМедицинское заключение по общему правилу требуется в случаях, связанных с получением, заменой или возвратом водительского удостоверения.Также, по словам адвоката Виталия Ревзина, справка необходима при значительном ухудшении состояния здоровья. Кроме того, документ требуется при работе водителем, когда специалист ежегодно проходит медицинский осмотр. Наконец, еще одна причина получения водительской справки – открытие новой категории в водительском удостоверении.Как получитьВодительские справки выдаются медицинскими учреждениями, которые имеют лицензию на водительский медицинский осмотр.Необходимые документы“Для прохождения медицинского освидетельствования необходимо представить документ, удостоверяющий личность водителя (паспорт) (п. 6 Порядка № 1092н). Каких-либо иных документов не требуется”, – поясняет ведущий юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин.Каких врачей нужно пройтиПеречень врачей и процедур в 2024 году остался прежним. Чтобы получить медицинское заключение об отсутствии ограничений к управлению транспортным средством необходимо посетить таких врачей, как терапевт, офтальмолог, психиатр и нарколог. В случае если автомобилист хочет получить права категорий C, C1, CE, D, D1, DE, D1E, Tm, Tb, будут необходимы еще консультации невролога и оториноларинголога.Основное изменение, по словам Миляши Дорофеевой, в процессе прохождения медосмотра – вероятность получить направление на дополнительные анализы в случае, если водителя лишили прав за нетрезвое вождение или при первичном осмотре выявлены признаки употребления психотропных веществ. Например, неадекватное поведение, сужение или расширение зрачков, отсутствие их реакции на свет, дрожь конечностей, следы от инъекций.По информации пресс-службы ГК Автодом, с 1 марта 2023 года во время медосмотра при возврате водительских прав после лишения, а также при выявлении трех признаков алкогольной или наркозависимости врач-нарколог направляет автомобилиста на дополнительные лабораторные анализы. Врач-невролог может отправить на электроэнцефалографию (тестирование на хроническое злоупотребление алкоголем и наркотическими средствами) — если выявит симптомы определенных заболеваний.Место полученияПолучить справку можно в любых государственных или частных клиниках. Главное, чтобы больница имела необходимые лицензии. Однако прохождение нарколога и психиатра возможно только в государственных наркологических и психоневрологических диспансерах, причем исключительно по месту регистрации или пребывания гражданина. Поэтому желательно сразу обращаться к специалистам по месту постоянной, либо временной регистрации.Срок действия справкиВодительская справка является действительной на протяжении 12 месяцев с момента выдачи. Предъявить документ в ГИБДД можно до окончания указанного в нем срока, даже в последний день.Стоимость оформленияСтоимость получения водительской справки в 2024 году составляет от 2500 до 6500 рублей, в зависимости от того, в каком регионе и медицинском учреждении делается справка – государственном или частном. В коммерческих медицинских учреждениях она выше.Штрафы за отсутствие справкиПо словам Виталия Ревзина, в соответствии с пунктом 2.1.1 ПДД водитель не обязан возить с собой медицинскую справку. Действующим законодательством в области безопасности дорожного движения штраф за отсутствие справки не предусмотрен."Однако в некоторых случаях, если врачебная комиссия опасается, что состояние водителя может ухудшиться со временем, то делают специальную отметку в разделе 14 ВУ. В нем может указываться, что человеку при себе необходимо иметь водительскую справку. И если у водителя ее не будет, то за это грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей", – отмечает Оксана Васильева, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.МВД предложило убрать медзаключение из пакета документов для допуска на водительские права. “В частности, из этого перечня планируется исключить медицинские заключения о наличии у кандидатов в водители медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Эти сведения подразделения ГИБДД теперь будут запрашивать в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия с Минздравом России”, – говорится в сообщении.Изменения в 2024 годуВместо бумажных справок медучреждения будут заполнять электронный документ, а при необходимости водителя направят на внеочередное медосвидетельствование.С 1 марта 2023 года можно не приносить с собой на экзамен медсправку на бумажном носителе. Нужную информацию ГИБДД будет запрашивать в электронном виде напрямую через Минздрав РФ.Виктор Демянчук, председатель Волгоградской областной коллегии адвокатов №1 отмечает, что изменений в порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, выдачи и формы медицинского заключения не произошло. Этот порядок, согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.11.2021 г. №1092н, действует до 1 марта 2028 года.В случае, когда врач впервые выявит у пациента заболевание, с которым управлять транспортным средством запрещено (например, расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ) или недуг, при котором управлять авто можно с ограничениями (к примеру, значительно снизилось зрение), то информация об этом будет передана в единую информационную систему здравоохранения, а действующая медсправка аннулирована. Водитель в этом случае обязан пройти внеочередное медосвидетельствование и оформить новые права с учетом изменений в состоянии здоровья.

https://ria.ru/20230906/lishenie-1894478414.html

https://ria.ru/20231223/ekzamen-1917601181.html

https://ria.ru/20231223/prava-1917597810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, общество, авто, гибдд мвд рф, водительские права