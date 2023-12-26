https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918157142.html

Шойгу назвал поддержку спецоперации жителями России беспрецедентной

Шойгу назвал поддержку спецоперации жителями России беспрецедентной - РИА Новости, 26.12.2023

Шойгу назвал поддержку спецоперации жителями России беспрецедентной

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил беспрецедентную поддержку, которую российский народ выразил бойцам, участвующим в спецоперации. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:23

2023-12-26T13:23

2023-12-26T13:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил беспрецедентную поддержку, которую российский народ выразил бойцам, участвующим в спецоперации. "Хочу отметить беспрецедентную поддержку нашего народа, который благодаря патриотическому настрою и сплоченности является надежной опорой бойцов специальной военной операции", - сказал Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании. Он подчеркнул, что именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли российским войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20231219/pomosch-1916626764.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу о беспрецедентной поддержки со стороны народа Шойгу о беспрецедентной поддержки со стороны народа 2023-12-26T13:23 true PT3M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр