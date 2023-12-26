https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918157142.html
Шойгу назвал поддержку спецоперации жителями России беспрецедентной
Шойгу назвал поддержку спецоперации жителями России беспрецедентной - РИА Новости, 26.12.2023
Шойгу назвал поддержку спецоперации жителями России беспрецедентной
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил беспрецедентную поддержку, которую российский народ выразил бойцам, участвующим в спецоперации. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:23
2023-12-26T13:23
2023-12-26T13:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил беспрецедентную поддержку, которую российский народ выразил бойцам, участвующим в спецоперации. "Хочу отметить беспрецедентную поддержку нашего народа, который благодаря патриотическому настрою и сплоченности является надежной опорой бойцов специальной военной операции", - сказал Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании. Он подчеркнул, что именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли российским войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20231219/pomosch-1916626764.html
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Шойгу о беспрецедентной поддержки со стороны народа
Шойгу о беспрецедентной поддержки со стороны народа
2023-12-26T13:23
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PT3M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу назвал поддержку спецоперации жителями России беспрецедентной
Шойгу назвал сплоченность народов России надежной опорой участников СВО
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил беспрецедентную поддержку, которую российский народ выразил бойцам, участвующим в спецоперации.
"Хочу отметить беспрецедентную поддержку нашего народа, который благодаря патриотическому настрою и сплоченности является надежной опорой бойцов специальной военной операции", - сказал Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании.
Он подчеркнул, что именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли российским войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения.
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