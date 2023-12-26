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Расчет "Мста-С" уничтожил укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.12.2023
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03:04 26.12.2023 (обновлено: 03:24 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918072021.html
Расчет "Мста-С" уничтожил укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении
Расчет "Мста-С" уничтожил укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.12.2023
Расчет "Мста-С" уничтожил укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы группировки российских войск "Запад" уничтожили укрепленные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T03:04
2023-12-26T03:24
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 26 дек — РИА Новости. Артиллеристы группировки российских войск "Запад" уничтожили укрепленные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. &quot;Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск &quot;Запад&quot; на Купянском направлении беглым огнем из самоходных артиллерийских установок &quot;Мста-С&quot; уничтожили замаскированные укрепленные позиции и живую силу противника&quot;, — сообщили в ведомстве.В Минобороны добавили, что кадры объективного контроля с БПЛА позволили убедиться в уничтожении выявленных объектов ВСУ. Удары по украинским войскам наносятся ежедневно, на этот раз целью была пехота в укрытии на удалении 17,5 километров от гаубицы. После огневого налета расчет орудия сменил позицию. "Мы обязательно передвигаемся, потому что противник также слышит выстрелы, наблюдает. Перемещаемся после каждой отработки и продолжаем дальше ведение огня. Работаем каждый день по интенсивности, по-разному. Бывает очень много целей, бывает поменьше, но работа происходит ежедневно", — рассказал командир орудия с позывным "Шайба". Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании данных разведки и наносят огневое поражение ВСУ. Расчет этой гаубицы служит в зоне СВО больше года, и каждый его военнослужащий старается быть универсалом, чтобы при возникновении нештатной ситуации заменить товарища. "Нужно весь экипаж вывезти. Чтобы быстро все сгруппировались, сели, и я их должен увезти. Или, наоборот, все должны быстро разбежаться, если машина заглохла, а я остаюсь ремонтировать. Машину нельзя бросать. Это второй дом. Мы всегда с ней, особенно механик-водитель. И стоять тоже нельзя на месте, нужно всегда ездить. У нас такая работа — мы должны выезжать, отстреливаться и уезжать. У нас в батарее все друг другу помогают", — рассказал механик-водитель с позывным "Никотин".
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Расчет "Мста-С" уничтожил укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении

Расчет САУ "Мста-С" уничтожил укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкГаубица "Мста"
Гаубица Мста - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Гаубица "Мста". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 дек — РИА Новости. Артиллеристы группировки российских войск "Запад" уничтожили укрепленные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" на Купянском направлении беглым огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные укрепленные позиции и живую силу противника", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что кадры объективного контроля с БПЛА позволили убедиться в уничтожении выявленных объектов ВСУ. Удары по украинским войскам наносятся ежедневно, на этот раз целью была пехота в укрытии на удалении 17,5 километров от гаубицы. После огневого налета расчет орудия сменил позицию.
"Мы обязательно передвигаемся, потому что противник также слышит выстрелы, наблюдает. Перемещаемся после каждой отработки и продолжаем дальше ведение огня. Работаем каждый день по интенсивности, по-разному. Бывает очень много целей, бывает поменьше, но работа происходит ежедневно", — рассказал командир орудия с позывным "Шайба".
Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании данных разведки и наносят огневое поражение ВСУ. Расчет этой гаубицы служит в зоне СВО больше года, и каждый его военнослужащий старается быть универсалом, чтобы при возникновении нештатной ситуации заменить товарища.
"Нужно весь экипаж вывезти. Чтобы быстро все сгруппировались, сели, и я их должен увезти. Или, наоборот, все должны быстро разбежаться, если машина заглохла, а я остаюсь ремонтировать. Машину нельзя бросать. Это второй дом. Мы всегда с ней, особенно механик-водитель. И стоять тоже нельзя на месте, нужно всегда ездить. У нас такая работа — мы должны выезжать, отстреливаться и уезжать. У нас в батарее все друг другу помогают", — рассказал механик-водитель с позывным "Никотин".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
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