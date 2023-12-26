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Никаких навыков. Офицер ВСУ забил тревогу из-за призывников - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:19 26.12.2023 (обновлено: 10:43 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/spetsialisty-1918078449.html
Никаких навыков. Офицер ВСУ забил тревогу из-за призывников
Никаких навыков. Офицер ВСУ забил тревогу из-за призывников - РИА Новости, 26.12.2023
Никаких навыков. Офицер ВСУ забил тревогу из-за призывников
Украинские военкоматы не учитывают гражданские специальности призывников, из-за чего нужные в войсках специалисты оказываются в обычной пехоте, пожаловался... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T07:19
2023-12-26T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинские военкоматы не учитывают гражданские специальности призывников, из-за чего нужные в войсках специалисты оказываются в обычной пехоте, пожаловался майор ВСУ Мирослав Гай в интервью телеканалу "Прямой"."Мы сейчас призываем людей через ТЦК, вообще не учитывая их опыт гражданской жизни", — посетовал он.Гай рассказал, что встречал на фронте инженера, который в мирной жизни занимался разработкой самоходных орудий. Ценного для артиллерии технического специалиста назначили служить в обычной пехоте. А среди простых пулеметчиков зачастую можно встретить специалистов по инженерной технике, которые ценятся в ВСУ на вес золота, добавил майор.&quot;Часто обращают внимание только на военно-учетную специальность, которую человек мог получить много лет назад еще на срочной службе и уже давно не владеет знаниями и навыками, которые нужны сейчас на фронте&quot;, — сказал он.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Как писал в октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918075038.html
https://ria.ru/20231226/naemniki-1918071475.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Никаких навыков. Офицер ВСУ забил тревогу из-за призывников

Майор ВСУ Гай: украинских ценных специалистов отправляют в обычную пехоту

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинские военкоматы не учитывают гражданские специальности призывников, из-за чего нужные в войсках специалисты оказываются в обычной пехоте, пожаловался майор ВСУ Мирослав Гай в интервью телеканалу "Прямой".
"Мы сейчас призываем людей через ТЦК, вообще не учитывая их опыт гражданской жизни", — посетовал он.
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Гай рассказал, что встречал на фронте инженера, который в мирной жизни занимался разработкой самоходных орудий. Ценного для артиллерии технического специалиста назначили служить в обычной пехоте. А среди простых пулеметчиков зачастую можно встретить специалистов по инженерной технике, которые ценятся в ВСУ на вес золота, добавил майор.
«

"Часто обращают внимание только на военно-учетную специальность, которую человек мог получить много лет назад еще на срочной службе и уже давно не владеет знаниями и навыками, которые нужны сейчас на фронте", — сказал он.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Как писал в октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
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