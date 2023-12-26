https://ria.ru/20231226/spetsialisty-1918078449.html

Никаких навыков. Офицер ВСУ забил тревогу из-за призывников

Никаких навыков. Офицер ВСУ забил тревогу из-за призывников - РИА Новости, 26.12.2023

Никаких навыков. Офицер ВСУ забил тревогу из-за призывников

Украинские военкоматы не учитывают гражданские специальности призывников, из-за чего нужные в войсках специалисты оказываются в обычной пехоте, пожаловался... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T07:19

2023-12-26T07:19

2023-12-26T10:43

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинские военкоматы не учитывают гражданские специальности призывников, из-за чего нужные в войсках специалисты оказываются в обычной пехоте, пожаловался майор ВСУ Мирослав Гай в интервью телеканалу "Прямой"."Мы сейчас призываем людей через ТЦК, вообще не учитывая их опыт гражданской жизни", — посетовал он.Гай рассказал, что встречал на фронте инженера, который в мирной жизни занимался разработкой самоходных орудий. Ценного для артиллерии технического специалиста назначили служить в обычной пехоте. А среди простых пулеметчиков зачастую можно встретить специалистов по инженерной технике, которые ценятся в ВСУ на вес золота, добавил майор."Часто обращают внимание только на военно-учетную специальность, которую человек мог получить много лет назад еще на срочной службе и уже давно не владеет знаниями и навыками, которые нужны сейчас на фронте", — сказал он.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Как писал в октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.

https://ria.ru/20231226/ukraina-1918075038.html

https://ria.ru/20231226/naemniki-1918071475.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины