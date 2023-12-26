Рейтинг@Mail.ru
Не победим Россию. Американский офицер раскрыл детали "сделки" по Украине - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:00 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/sdelka-1918066301.html
Не победим Россию. Американский офицер раскрыл детали "сделки" по Украине
Не победим Россию. Американский офицер раскрыл детали "сделки" по Украине - РИА Новости, 26.12.2023
Не победим Россию. Американский офицер раскрыл детали "сделки" по Украине
США в итоге предоставят финансовую помощь Украине, но американские деньги не помогут Киеву победить Россию, заявил заявил подполковник армии США в отставке... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T01:00
2023-12-26T01:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джо байден
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_c4f1a1e6c34ed3172bdadc36177a3491.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. США в итоге предоставят финансовую помощь Украине, но американские деньги не помогут Киеву победить Россию, заявил заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью британскому телеканалу GB News."Какие-то средства, вероятно, передаваться все-таки будут. Мой прогноз таков: на каком-то этапе американское правительство придет к некой сделке. &lt;...&gt;. Но преобразовать это в победу над Россией, &lt;...&gt;, не получится", — считает офицер.По мнению Дэвиса, итоговая договоренность между конгрессом и Белым Домом будет предусматривать гораздо меньшую сумму, чем та, которой добивался Джо Байден. Эксперт предположил, что в США не оставили без внимания низкие результаты, которые принесли предыдущие пакеты американской помощи Украине. В Вашингтоне поняли, что победа Украины невозможна, отметил подполковник."Российская же сторона тем временем продолжает укрепляться и расти, становиться мощнее, они экономят силы. Все это четко показывает, что пути к военной победе у Украины нет", — заключил Дэвис.Во вторник лидер демократов в сенате США Чак Шумер признал, что сенаторам не удалось согласовать сделку для выделения помощи Украине, поскольку вопрос оказался сложным и работа над ним будет продолжена в январе. Сенат должен вернуться к полноценной работе 8 января. Контролируемая республиканцами палата представителей ушла на рождественско-новогодние каникулы еще неделю назад.В отличие от сената палата представителей, которой также предстоит утверждать потенциальные договоренности, не стала их дожидаться и ушла на каникулы с намерением вернуться 9 января. В обмен на ассигнование дополнительных средств в пользу Украины республиканцы добиваются от администрации США усиления охраны южной границы и пресечения потока нелегальной миграции.
https://ria.ru/20231225/ukraina-1917999246.html
https://ria.ru/20231224/zapad-1917734968.html
https://ria.ru/20231225/ukraina-1917989208.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_5424d635560ecb5997707c065918ee01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, джо байден, конгресс сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Конгресс США
Не победим Россию. Американский офицер раскрыл детали "сделки" по Украине

Подполковник Дэвис заявил, что никакие деньги уже не помогут Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. США в итоге предоставят финансовую помощь Украине, но американские деньги не помогут Киеву победить Россию, заявил заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью британскому телеканалу GB News.
"Какие-то средства, вероятно, передаваться все-таки будут. Мой прогноз таков: на каком-то этапе американское правительство придет к некой сделке. <...>. Но преобразовать это в победу над Россией, <...>, не получится", — считает офицер.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Эксперт считает, что США не хотят надолго застревать на Украине
Вчера, 17:18
По мнению Дэвиса, итоговая договоренность между конгрессом и Белым Домом будет предусматривать гораздо меньшую сумму, чем та, которой добивался Джо Байден. Эксперт предположил, что в США не оставили без внимания низкие результаты, которые принесли предыдущие пакеты американской помощи Украине. В Вашингтоне поняли, что победа Украины невозможна, отметил подполковник.
"Российская же сторона тем временем продолжает укрепляться и расти, становиться мощнее, они экономят силы. Все это четко показывает, что пути к военной победе у Украины нет", — заключил Дэвис.
Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
В США сделали важное заявление о переговорах с Россией по Украине
24 декабря, 10:17
Во вторник лидер демократов в сенате США Чак Шумер признал, что сенаторам не удалось согласовать сделку для выделения помощи Украине, поскольку вопрос оказался сложным и работа над ним будет продолжена в январе. Сенат должен вернуться к полноценной работе 8 января. Контролируемая республиканцами палата представителей ушла на рождественско-новогодние каникулы еще неделю назад.
В отличие от сената палата представителей, которой также предстоит утверждать потенциальные договоренности, не стала их дожидаться и ушла на каникулы с намерением вернуться 9 января. В обмен на ассигнование дополнительных средств в пользу Украины республиканцы добиваются от администрации США усиления охраны южной границы и пресечения потока нелегальной миграции.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
СМИ: по Киеву нанесли серьезный удар
Вчера, 16:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала