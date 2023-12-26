https://ria.ru/20231226/sdelka-1918066301.html

Не победим Россию. Американский офицер раскрыл детали "сделки" по Украине

Не победим Россию. Американский офицер раскрыл детали "сделки" по Украине - РИА Новости, 26.12.2023

Не победим Россию. Американский офицер раскрыл детали "сделки" по Украине

США в итоге предоставят финансовую помощь Украине, но американские деньги не помогут Киеву победить Россию, заявил заявил подполковник армии США в отставке... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T01:00

2023-12-26T01:00

2023-12-26T01:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. США в итоге предоставят финансовую помощь Украине, но американские деньги не помогут Киеву победить Россию, заявил заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью британскому телеканалу GB News."Какие-то средства, вероятно, передаваться все-таки будут. Мой прогноз таков: на каком-то этапе американское правительство придет к некой сделке. <...>. Но преобразовать это в победу над Россией, <...>, не получится", — считает офицер.По мнению Дэвиса, итоговая договоренность между конгрессом и Белым Домом будет предусматривать гораздо меньшую сумму, чем та, которой добивался Джо Байден. Эксперт предположил, что в США не оставили без внимания низкие результаты, которые принесли предыдущие пакеты американской помощи Украине. В Вашингтоне поняли, что победа Украины невозможна, отметил подполковник."Российская же сторона тем временем продолжает укрепляться и расти, становиться мощнее, они экономят силы. Все это четко показывает, что пути к военной победе у Украины нет", — заключил Дэвис.Во вторник лидер демократов в сенате США Чак Шумер признал, что сенаторам не удалось согласовать сделку для выделения помощи Украине, поскольку вопрос оказался сложным и работа над ним будет продолжена в январе. Сенат должен вернуться к полноценной работе 8 января. Контролируемая республиканцами палата представителей ушла на рождественско-новогодние каникулы еще неделю назад.В отличие от сената палата представителей, которой также предстоит утверждать потенциальные договоренности, не стала их дожидаться и ушла на каникулы с намерением вернуться 9 января. В обмен на ассигнование дополнительных средств в пользу Украины республиканцы добиваются от администрации США усиления охраны южной границы и пресечения потока нелегальной миграции.

https://ria.ru/20231225/ukraina-1917999246.html

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