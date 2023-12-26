https://ria.ru/20231226/sanktsii-1918123259.html

Источник: санкции США не отразятся на участии Японии в "Сахалине-2"

Источник: санкции США не отразятся на участии Японии в "Сахалине-2" - РИА Новости, 26.12.2023

Источник: санкции США не отразятся на участии Японии в "Сахалине-2"

Введение санкции США против "Арктик СПГ-2" не отразится на участии японских компаний в проекте "Сахалин-2", сказал РИА Новости источник, хорошо знакомый с... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:51

2023-12-26T11:51

2023-12-26T11:52

япония

сша

россия

сахалин-2

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783230203_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7067236affb8f30276b5f7b42f4dac38.jpg

ТОКИО, 26 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Введение санкции США против "Арктик СПГ-2" не отразится на участии японских компаний в проекте "Сахалин-2", сказал РИА Новости источник, хорошо знакомый с ситуацией. "Я думаю, что после введения санкций США против проекта "Арктик СПГ-2" Япония не сможет закупать с него газ. Но с "Ямала СПГ" Япония покупает газ, он не находится под санкциями. В прошлом году с него купили 600 тысяч тонн. И в этом году тоже покупают. Основной объем СПГ Япония покупает с "Сахалина-2", в прошлом году с него Япония купила 6 миллионов тонн. Я думаю, что Япония и дальше будет покупать СПГ с "Сахалина-2". Скорее всего, продолжит покупать. Но с "Арктик СПГ-2" покупать теперь не сможет и 2 миллиона тонн, как было запланировано, купить не сможет. Этот объем Япония теперь должна будет покупать у других стран", - сказал собеседник. Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца года, а начать коммерческие поставки – в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC. Каждый из акционеров имеет право получать СПГ в объеме, пропорциональном своей доле, у "Новатэка" это 12 миллионов тонн в год, у иностранных акционеров - по 2 миллиона тонн. Как накануне написала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве России, иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте, что означает отказ акционеров СПГ-завода от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на СПГ. Речь шла о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. В то же время 22 декабря агентство Блумберг писало, что CNOOC и CNPC будут просить власти США об освобождении контрактов из-под санкций. Poten & Partners пишет, что такой же процесс запустили и японские компании, но он займет долгое время. "Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Президент России Владимир Путин летом прошлого года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2" стало российское юрлицо - ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась, и в апреле правительство одобрило продажу этой доли "Новатэку". Крупнейший участник нового оператора - "Газпром" с долей 50%.

https://ria.ru/20231226/kitay-1918113130.html

https://ria.ru/20231226/yaponiya-1918078202.html

япония

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, сша, россия, сахалин-2, в мире