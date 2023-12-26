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"Мощное разрушение". Удары России по ВСУ вызвали шок в США - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:55 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/razrushenie-1918073426.html
"Мощное разрушение". Удары России по ВСУ вызвали шок в США
"Мощное разрушение". Удары России по ВСУ вызвали шок в США - РИА Новости, 26.12.2023
"Мощное разрушение". Удары России по ВСУ вызвали шок в США
Читатели американского портала Breitbart не поверили в то, что переход к обороне по всей линии фронта поможет ВСУ остановить российское наступление. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T03:55
2023-12-26T03:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart не поверили в то, что переход к обороне по всей линии фронта поможет ВСУ остановить российское наступление.&quot;Какой прок от окопов, когда у другой стороны ракеты и беспилотники&quot;, — заметил ancient_briton."Нацистская орда медленно отступает от Донбасса и России к своему Киеву", — написал Kalinin Yuri."Вместо того, чтобы проиграть быстро и почти безболезненно, Украина проигрывает медленно, подвергаясь мощному разрушению и опустошению. И неважно, что в этих комментариях пишут пропагандисты и подражающие им попугаи", — отметил Politicallyincorrectbuddhist."Это уже смешно, ведь даже New York Times пишет, что укры сдают позиции по всему фронту. У них нет личного состава, боеприпасов и техники, чтобы их удерживать", — удивился SiberianRhod."Украинцы полные идиоты, потому что они поверили безмозглому Джо (Байдену. — Прим. ред.)", — резко высказался Polly Green.Ранее газета Washington Post сообщала, что у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает. Владимир Зеленский в конце ноября заявил, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: Авдеевском, Марьинском, Купянско-Лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231226/vsu-1918069748.html
https://ria.ru/20231226/konets-1918069228.html
https://ria.ru/20231225/taktika-1917821885.html
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в мире, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины

"Мощное разрушение". Удары России по ВСУ вызвали шок в США

© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ копает траншею
Военнослужащий ВСУ копает траншею - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ копает траншею. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart не поверили в то, что переход к обороне по всей линии фронта поможет ВСУ остановить российское наступление.
«

"Какой прок от окопов, когда у другой стороны ракеты и беспилотники", — заметил ancient_briton.

"Нацистская орда медленно отступает от Донбасса и России к своему Киеву", — написал Kalinin Yuri.
"Вместо того, чтобы проиграть быстро и почти безболезненно, Украина проигрывает медленно, подвергаясь мощному разрушению и опустошению. И неважно, что в этих комментариях пишут пропагандисты и подражающие им попугаи", — отметил Politicallyincorrectbuddhist.
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"Это уже смешно, ведь даже New York Times пишет, что укры сдают позиции по всему фронту. У них нет личного состава, боеприпасов и техники, чтобы их удерживать", — удивился SiberianRhod.
"Украинцы полные идиоты, потому что они поверили безмозглому Джо (Байдену. — Прим. ред.)", — резко высказался Polly Green.
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Ранее газета Washington Post сообщала, что у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает. Владимир Зеленский в конце ноября заявил, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: Авдеевском, Марьинском, Купянско-Лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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