"Мощное разрушение". Удары России по ВСУ вызвали шок в США
© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ копает траншею
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ копает траншею. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart не поверили в то, что переход к обороне по всей линии фронта поможет ВСУ остановить российское наступление.
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"Какой прок от окопов, когда у другой стороны ракеты и беспилотники", — заметил ancient_briton.
"Нацистская орда медленно отступает от Донбасса и России к своему Киеву", — написал Kalinin Yuri.
"Вместо того, чтобы проиграть быстро и почти безболезненно, Украина проигрывает медленно, подвергаясь мощному разрушению и опустошению. И неважно, что в этих комментариях пишут пропагандисты и подражающие им попугаи", — отметил Politicallyincorrectbuddhist.
"Это уже смешно, ведь даже New York Times пишет, что укры сдают позиции по всему фронту. У них нет личного состава, боеприпасов и техники, чтобы их удерживать", — удивился SiberianRhod.
"Украинцы полные идиоты, потому что они поверили безмозглому Джо (Байдену. — Прим. ред.)", — резко высказался Polly Green.
Ранее газета Washington Post сообщала, что у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает. Владимир Зеленский в конце ноября заявил, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: Авдеевском, Марьинском, Купянско-Лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.
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