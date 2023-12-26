Рейтинг@Mail.ru
Определены самые популярные направления для путешествий в 2023 году - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
07:08 26.12.2023 (обновлено: 07:09 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/puteshestviya-1917991931.html
Определены самые популярные направления для путешествий в 2023 году
Определены самые популярные направления для путешествий в 2023 году - РИА Новости, 26.12.2023
Определены самые популярные направления для путешествий в 2023 году
Определены самые востребованные направления для поездок самостоятельных туристов в 2023 году, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T07:08
2023-12-26T07:09
туризм
туризм
новости - туризм
казахстан
россия
москва
отели
гостиницы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839717465_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f712cc60522e8fe6e954b329960f4e45.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для поездок самостоятельных туристов в 2023 году, сообщает "Яндекс. Путешествия".Аналитики сервиса подвели итоги уходящего года и выяснили, отели в каких городах пользователи бронировали чаще всего в период с 1 января по 31 декабря.Список лидеров в России — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород. При этом за год значительно вырос спрос на гостиницы в Анапе (на 103 процента), Геленджике (на 78 процентов) и Самаре (на 66 процентов).Среди заграничных направлений россияне чаще всего заказывали отели в Белоруссии, Турции, Казахстане, Армении и Абхазии. Наибольший интерес вызвали столичные гостиницы — в Минске, Ереване, Астане, Ташкенте, а также в Алма-Ате.При этом за год заметно вырос интерес к бронированию мест размещения в Италии (на 117 процентов), Азербайджане (на 101 процентов) и Казахстане (на 96 процентов).
https://ria.ru/20231224/otel-1917566322.html
казахстан
россия
москва
минск
сочи
санкт-петербург
анапа
геленджик
самара
казань
нижний новгород
белоруссия
турция
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839717465_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6fdf3051e65caef78402df4e10fff3fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, казахстан, россия, москва, отели, гостиницы, минск, сочи, санкт-петербург, анапа, геленджик, самара, казань, нижний новгород, белоруссия, турция, армения, азербайджан
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Казахстан, Россия, Москва, Отели, Гостиницы, Минск, Сочи, Санкт-Петербург, Анапа, Геленджик, Самара, Казань, Нижний Новгород, Белоруссия, Турция, Армения, Азербайджан
Определены самые популярные направления для путешествий в 2023 году

Эксперты назвали две столицы и Сочи самыми популярными городами для турпоездок

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкИнсталляция в виде двух сердец в честь побратимства Санкт-Петербурга и Мариуполя на Дворцовой площади
Инсталляция в виде двух сердец в честь побратимства Санкт-Петербурга и Мариуполя на Дворцовой площади - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для поездок самостоятельных туристов в 2023 году, сообщает "Яндекс. Путешествия".
Аналитики сервиса подвели итоги уходящего года и выяснили, отели в каких городах пользователи бронировали чаще всего в период с 1 января по 31 декабря.
Список лидеров в РоссииМосква, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород. При этом за год значительно вырос спрос на гостиницы в Анапе (на 103 процента), Геленджике (на 78 процентов) и Самаре (на 66 процентов).
Среди заграничных направлений россияне чаще всего заказывали отели в Белоруссии, Турции, Казахстане, Армении и Абхазии. Наибольший интерес вызвали столичные гостиницы — в Минске, Ереване, Астане, Ташкенте, а также в Алма-Ате.
При этом за год заметно вырос интерес к бронированию мест размещения в Италии (на 117 процентов), Азербайджане (на 101 процентов) и Казахстане (на 96 процентов).
Номер отеля - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Названа стоимость отелей на Новый год в популярных у туристов городах
24 декабря, 02:11
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКазахстанРоссияМоскваОтелиГостиницыМинскСочиСанкт-ПетербургАнапаГеленджикСамараКазаньНижний НовгородБелоруссияТурцияАрменияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала