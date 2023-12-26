https://ria.ru/20231226/puteshestviya-1917991931.html

Определены самые популярные направления для путешествий в 2023 году

Определены самые популярные направления для путешествий в 2023 году - РИА Новости, 26.12.2023

Определены самые популярные направления для путешествий в 2023 году

Определены самые востребованные направления для поездок самостоятельных туристов в 2023 году, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T07:08

2023-12-26T07:08

2023-12-26T07:09

туризм

туризм

новости - туризм

казахстан

россия

москва

отели

гостиницы

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для поездок самостоятельных туристов в 2023 году, сообщает "Яндекс. Путешествия".Аналитики сервиса подвели итоги уходящего года и выяснили, отели в каких городах пользователи бронировали чаще всего в период с 1 января по 31 декабря.Список лидеров в России — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород. При этом за год значительно вырос спрос на гостиницы в Анапе (на 103 процента), Геленджике (на 78 процентов) и Самаре (на 66 процентов).Среди заграничных направлений россияне чаще всего заказывали отели в Белоруссии, Турции, Казахстане, Армении и Абхазии. Наибольший интерес вызвали столичные гостиницы — в Минске, Ереване, Астане, Ташкенте, а также в Алма-Ате.При этом за год заметно вырос интерес к бронированию мест размещения в Италии (на 117 процентов), Азербайджане (на 101 процентов) и Казахстане (на 96 процентов).

https://ria.ru/20231224/otel-1917566322.html

казахстан

россия

москва

минск

сочи

санкт-петербург

анапа

геленджик

самара

казань

нижний новгород

белоруссия

турция

армения

азербайджан

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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