https://ria.ru/20231226/puteshestviya-1917991931.html
Определены самые популярные направления для путешествий в 2023 году
Определены самые популярные направления для путешествий в 2023 году - РИА Новости, 26.12.2023
Определены самые популярные направления для путешествий в 2023 году
Определены самые востребованные направления для поездок самостоятельных туристов в 2023 году, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T07:08
2023-12-26T07:08
2023-12-26T07:09
туризм
туризм
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для поездок самостоятельных туристов в 2023 году, сообщает "Яндекс. Путешествия".Аналитики сервиса подвели итоги уходящего года и выяснили, отели в каких городах пользователи бронировали чаще всего в период с 1 января по 31 декабря.Список лидеров в России — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород. При этом за год значительно вырос спрос на гостиницы в Анапе (на 103 процента), Геленджике (на 78 процентов) и Самаре (на 66 процентов).Среди заграничных направлений россияне чаще всего заказывали отели в Белоруссии, Турции, Казахстане, Армении и Абхазии. Наибольший интерес вызвали столичные гостиницы — в Минске, Ереване, Астане, Ташкенте, а также в Алма-Ате.При этом за год заметно вырос интерес к бронированию мест размещения в Италии (на 117 процентов), Азербайджане (на 101 процентов) и Казахстане (на 96 процентов).
https://ria.ru/20231224/otel-1917566322.html
казахстан
россия
москва
минск
сочи
санкт-петербург
анапа
геленджик
самара
казань
нижний новгород
белоруссия
турция
армения
азербайджан
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Определены самые популярные направления для путешествий в 2023 году
Эксперты назвали две столицы и Сочи самыми популярными городами для турпоездок