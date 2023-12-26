https://ria.ru/20231226/privatizatsiya-1918119675.html
Минфин рассчитывает на рассмотрение приватизационного списка в 2024 году
Минфин рассчитывает на рассмотрение приватизационного списка в 2024 году - РИА Новости, 26.12.2023
Минфин рассчитывает на рассмотрение приватизационного списка в 2024 году
Минфин рассчитывает, что правительство рассмотрит предложенный министерством список для приватизации крупных компаний в следующем году, сообщил министр финансов РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:39
2023-12-26T11:39
2023-12-26T11:39
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864210652_0:115:3070:1842_1920x0_80_0_0_7161307436a9dca4210503b7d93bd7bf.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минфин рассчитывает, что правительство рассмотрит предложенный министерством список для приватизации крупных компаний в следующем году, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24". На минувшей неделе Силуанов говорил, что Минфин РФ внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации без потери контрольного пакета. "Действительно, министерство финансов подготовило такие предложения, правительство направило эти предложения в соответствующие ведомства по принадлежности компаний, и, надеюсь, что в следующем году мы сможем обсудить предложенные Минфином меры и принять соответствующие решения", - сказал Силуанов. При этом он подчеркнул, что речь не идет о снижении доли государства ниже контрольной. "Мы говорим о том, что если речь идет о каких-то крупных компаниях, где-то и стратегического значения, то государство, конечно, должно сохранить контрольный пакет", - отметил он.
https://ria.ru/20231117/privatizatsiya-1910039115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин рассчитывает на рассмотрение приватизационного списка в 2024 году
Силуанов: правительство может рассмотреть приватизационный список в 2024 году
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Минфин рассчитывает, что правительство рассмотрит предложенный министерством список для приватизации крупных компаний в следующем году, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24"
.
На минувшей неделе Силуанов говорил, что Минфин РФ
внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации без потери контрольного пакета.
"Действительно, министерство финансов подготовило такие предложения, правительство направило эти предложения в соответствующие ведомства по принадлежности компаний, и, надеюсь, что в следующем году мы сможем обсудить предложенные Минфином меры и принять соответствующие решения", - сказал Силуанов.
При этом он подчеркнул, что речь не идет о снижении доли государства ниже контрольной. "Мы говорим о том, что если речь идет о каких-то крупных компаниях, где-то и стратегического значения, то государство, конечно, должно сохранить контрольный пакет", - отметил он.
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