Рейтинг@Mail.ru
Минфин рассчитывает на рассмотрение приватизационного списка в 2024 году - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/privatizatsiya-1918119675.html
Минфин рассчитывает на рассмотрение приватизационного списка в 2024 году
Минфин рассчитывает на рассмотрение приватизационного списка в 2024 году - РИА Новости, 26.12.2023
Минфин рассчитывает на рассмотрение приватизационного списка в 2024 году
Минфин рассчитывает, что правительство рассмотрит предложенный министерством список для приватизации крупных компаний в следующем году, сообщил министр финансов РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:39
2023-12-26T11:39
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864210652_0:115:3070:1842_1920x0_80_0_0_7161307436a9dca4210503b7d93bd7bf.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минфин рассчитывает, что правительство рассмотрит предложенный министерством список для приватизации крупных компаний в следующем году, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24". На минувшей неделе Силуанов говорил, что Минфин РФ внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации без потери контрольного пакета. "Действительно, министерство финансов подготовило такие предложения, правительство направило эти предложения в соответствующие ведомства по принадлежности компаний, и, надеюсь, что в следующем году мы сможем обсудить предложенные Минфином меры и принять соответствующие решения", - сказал Силуанов. При этом он подчеркнул, что речь не идет о снижении доли государства ниже контрольной. "Мы говорим о том, что если речь идет о каких-то крупных компаниях, где-то и стратегического значения, то государство, конечно, должно сохранить контрольный пакет", - отметил он.
https://ria.ru/20231117/privatizatsiya-1910039115.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864210652_402:0:3015:1960_1920x0_80_0_0_47e408fefc79ddfa7c7915f20004bf3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин рассчитывает на рассмотрение приватизационного списка в 2024 году

Силуанов: правительство может рассмотреть приватизационный список в 2024 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минфин рассчитывает, что правительство рассмотрит предложенный министерством список для приватизации крупных компаний в следующем году, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".
На минувшей неделе Силуанов говорил, что Минфин РФ внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации без потери контрольного пакета.
"Действительно, министерство финансов подготовило такие предложения, правительство направило эти предложения в соответствующие ведомства по принадлежности компаний, и, надеюсь, что в следующем году мы сможем обсудить предложенные Минфином меры и принять соответствующие решения", - сказал Силуанов.
При этом он подчеркнул, что речь не идет о снижении доли государства ниже контрольной. "Мы говорим о том, что если речь идет о каких-то крупных компаниях, где-то и стратегического значения, то государство, конечно, должно сохранить контрольный пакет", - отметил он.
Причал - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Госдума разрешила приватизировать брошенные речные причалы за рубль
17 ноября, 11:35
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала