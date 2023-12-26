https://ria.ru/20231226/privatizatsiya-1918119675.html

Минфин рассчитывает на рассмотрение приватизационного списка в 2024 году

Минфин рассчитывает на рассмотрение приватизационного списка в 2024 году - РИА Новости, 26.12.2023

Минфин рассчитывает на рассмотрение приватизационного списка в 2024 году

Минфин рассчитывает, что правительство рассмотрит предложенный министерством список для приватизации крупных компаний в следующем году, сообщил министр финансов РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:39

2023-12-26T11:39

2023-12-26T11:39

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864210652_0:115:3070:1842_1920x0_80_0_0_7161307436a9dca4210503b7d93bd7bf.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минфин рассчитывает, что правительство рассмотрит предложенный министерством список для приватизации крупных компаний в следующем году, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24". На минувшей неделе Силуанов говорил, что Минфин РФ внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации без потери контрольного пакета. "Действительно, министерство финансов подготовило такие предложения, правительство направило эти предложения в соответствующие ведомства по принадлежности компаний, и, надеюсь, что в следующем году мы сможем обсудить предложенные Минфином меры и принять соответствующие решения", - сказал Силуанов. При этом он подчеркнул, что речь не идет о снижении доли государства ниже контрольной. "Мы говорим о том, что если речь идет о каких-то крупных компаниях, где-то и стратегического значения, то государство, конечно, должно сохранить контрольный пакет", - отметил он.

https://ria.ru/20231117/privatizatsiya-1910039115.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)