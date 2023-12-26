https://ria.ru/20231226/pozdravlenie-1918219068.html

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей в ЛНР с Новым годом

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей в ЛНР с Новым годом - РИА Новости, 26.12.2023

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей в ЛНР с Новым годом

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Алчевск и Луганск в ЛНР, где поздравил детей с Новым годом, сообщила пресс-служба врио губернатора... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:51

2023-12-26T15:51

2023-12-26T16:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Алчевск и Луганск в ЛНР, где поздравил детей с Новым годом, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области."Дед Мороз поздравил детей Луганской Народной Республики, 25-26 декабря зимний сказочник посетил города Алчевск и Луганск", — говорится в публикации. Дед Мороз побывал в образовательных учреждениях и реабилитационных центрах. "Ребята из реабилитационных центров и образовательных учреждений познакомились с Дедом Морозом и получили новогодние подарки. Приезд Деда Мороза из Вологодчины воодушевил даже взрослых — вместе с детьми они загадывали новогодние желания", — уточнили в пресс-службе.В Алчевске Дед Мороз поздравил ребят из Центра матери и ребенка и воспитанников реабилитационного центра "Возрождение". Подарки от главного зимнего волшебника получили ученики воскресной школы в Свято-Владимирском храме и воспитанники Центра детского и юношеского творчества.В Луганске с Дедом Морозом встретились дети из детского сада "Ладушки" и представители Штаба общественной поддержки Владимира Путина.

https://ria.ru/20231213/podarki-1915532926.html

https://ria.ru/20231118/dedmoroz-1909815180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, великий устюг, дед мороз, алчевск, луганск, новый год, владимир путин