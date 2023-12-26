Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей в ЛНР с Новым годом
Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей в Луганске и Алчевске с Новым годом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Алчевск и Луганск в ЛНР, где поздравил детей с Новым годом, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области.
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"Дед Мороз поздравил детей Луганской Народной Республики, 25-26 декабря зимний сказочник посетил города Алчевск и Луганск", — говорится в публикации.
Дед Мороз побывал в образовательных учреждениях и реабилитационных центрах.
"Ребята из реабилитационных центров и образовательных учреждений познакомились с Дедом Морозом и получили новогодние подарки. Приезд Деда Мороза из Вологодчины воодушевил даже взрослых — вместе с детьми они загадывали новогодние желания", — уточнили в пресс-службе.
В Алчевске Дед Мороз поздравил ребят из Центра матери и ребенка и воспитанников реабилитационного центра "Возрождение". Подарки от главного зимнего волшебника получили ученики воскресной школы в Свято-Владимирском храме и воспитанники Центра детского и юношеского творчества.
В Луганске с Дедом Морозом встретились дети из детского сада "Ладушки" и представители Штаба общественной поддержки Владимира Путина.
Всероссийский Дед Мороз живет в сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. Там находится двухэтажный деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Есть на ее территории и гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, ледник и кузница. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.