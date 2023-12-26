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Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей в ЛНР с Новым годом - РИА Новости, 26.12.2023
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Хорошие новости
 
15:51 26.12.2023 (обновлено: 16:17 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/pozdravlenie-1918219068.html
Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей в ЛНР с Новым годом
Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей в ЛНР с Новым годом - РИА Новости, 26.12.2023
Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей в ЛНР с Новым годом
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Алчевск и Луганск в ЛНР, где поздравил детей с Новым годом, сообщила пресс-служба врио губернатора... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:51
2023-12-26T16:17
хорошие новости
общество
великий устюг
дед мороз
алчевск
луганск
новый год
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Алчевск и Луганск в ЛНР, где поздравил детей с Новым годом, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области."Дед Мороз поздравил детей Луганской Народной Республики, 25-26 декабря зимний сказочник посетил города Алчевск и Луганск", — говорится в публикации. Дед Мороз побывал в образовательных учреждениях и реабилитационных центрах. "Ребята из реабилитационных центров и образовательных учреждений познакомились с Дедом Морозом и получили новогодние подарки. Приезд Деда Мороза из Вологодчины воодушевил даже взрослых — вместе с детьми они загадывали новогодние желания", — уточнили в пресс-службе.В Алчевске Дед Мороз поздравил ребят из Центра матери и ребенка и воспитанников реабилитационного центра "Возрождение". Подарки от главного зимнего волшебника получили ученики воскресной школы в Свято-Владимирском храме и воспитанники Центра детского и юношеского творчества.В Луганске с Дедом Морозом встретились дети из детского сада "Ладушки" и представители Штаба общественной поддержки Владимира Путина.
https://ria.ru/20231213/podarki-1915532926.html
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общество, великий устюг, дед мороз, алчевск, луганск, новый год, владимир путин
Хорошие новости, Общество, Великий Устюг, Дед Мороз, Алчевск, Луганск, Новый год, Владимир Путин
Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей в ЛНР с Новым годом

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей в Луганске и Алчевске с Новым годом

© Фото : Правительство Вологодской областиДед Мороз из Великого Устюга поздравил детей в ЛНР
Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Правительство Вологодской области
Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей в ЛНР
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Алчевск и Луганск в ЛНР, где поздравил детей с Новым годом, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области.
«
"Дед Мороз поздравил детей Луганской Народной Республики, 25-26 декабря зимний сказочник посетил города Алчевск и Луганск", — говорится в публикации.
Дед Мороз побывал в образовательных учреждениях и реабилитационных центрах.
"Ребята из реабилитационных центров и образовательных учреждений познакомились с Дедом Морозом и получили новогодние подарки. Приезд Деда Мороза из Вологодчины воодушевил даже взрослых — вместе с детьми они загадывали новогодние желания", — уточнили в пресс-службе.
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Дед Мороз рассказал, что просят дети на Новый год
13 декабря, 14:32
В Алчевске Дед Мороз поздравил ребят из Центра матери и ребенка и воспитанников реабилитационного центра "Возрождение". Подарки от главного зимнего волшебника получили ученики воскресной школы в Свято-Владимирском храме и воспитанники Центра детского и юношеского творчества.
В Луганске с Дедом Морозом встретились дети из детского сада "Ладушки" и представители Штаба общественной поддержки Владимира Путина.

Всероссийский Дед Мороз живет в сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. Там находится двухэтажный деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Есть на ее территории и гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, ледник и кузница. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.

Отправление поезда Деда Мороза с Киевского вокзала - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Дорога праздника: как Дед Мороз везет Новый год по стране
18 ноября, 08:00
 
Хорошие новостиОбществоВеликий УстюгДед МорозАлчевскЛуганскНовый годВладимир Путин
 
 
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