В Германии не видят предпосылок для увеличения помощи Украине
Глава Минфина ФРГ Линднер не видит предпосылок для увеличения помощи Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в интервью телеканалу NTV во вторник, что не видит предпосылок для увеличения объемов помощи Украине со стороны Берлина.
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"Мы поставляем системы вооружения, оказываем финансовую помощь и обеспечиваем защиту многим людям в Германии. Мы уже являемся вторым по величине донором в мире. Германия финансирует добрую половину всей помощи из Европы. В настоящее время нет никаких признаков того, что необходимо сделать больше", - заявил Линднер.
Кроме того, он заявил о необходимости добиваться лучшего распределения нагрузки между странами, поддерживающими Украину.
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"Не может быть так, чтобы другие делали меньше, потому что Германия делает больше", - добавил министр.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.