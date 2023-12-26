https://ria.ru/20231226/politika-1918332920.html

Пашинян и Алиев в Петербурге обсудили мирную повестку

Пашинян и Алиев в Петербурге обсудили мирную повестку - РИА Новости, 26.12.2023

Пашинян и Алиев в Петербурге обсудили мирную повестку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в Санкт-Петербурге на полях неформального саммита СНГ вопросы, связанные с... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T22:45

2023-12-26T22:45

2023-12-26T22:49

в мире

азербайджан

армения

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владимир путин

ильхам алиев

снг

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 26 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в Санкт-Петербурге на полях неформального саммита СНГ вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, что Пашинян и Алиев констатируют готовность к финализации мирных переговоров и выхода на единый мирный договор."В ходе неофициального саммита СНГ состоялись неофициальные контакты между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. Были обсуждены вопросы, связанные с повесткой мира между Арменией и Азербайджаном. Обсуждения прошли в двустороннем формате", - заявила Багдасарян госагентству "Арменпресс".В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20231226/sng-1918314318.html

азербайджан

армения

ереван

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в мире, азербайджан, армения, ереван, владимир путин, ильхам алиев, снг, никол пашинян