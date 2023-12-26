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Пашинян и Алиев в Петербурге обсудили мирную повестку - РИА Новости, 26.12.2023
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22:45 26.12.2023 (обновлено: 22:49 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/politika-1918332920.html
Пашинян и Алиев в Петербурге обсудили мирную повестку
Пашинян и Алиев в Петербурге обсудили мирную повестку - РИА Новости, 26.12.2023
Пашинян и Алиев в Петербурге обсудили мирную повестку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в Санкт-Петербурге на полях неформального саммита СНГ вопросы, связанные с... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T22:45
2023-12-26T22:49
в мире
азербайджан
армения
ереван
владимир путин
ильхам алиев
снг
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 26 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в Санкт-Петербурге на полях неформального саммита СНГ вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, что Пашинян и Алиев констатируют готовность к финализации мирных переговоров и выхода на единый мирный договор."В ходе неофициального саммита СНГ состоялись неофициальные контакты между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. Были обсуждены вопросы, связанные с повесткой мира между Арменией и Азербайджаном. Обсуждения прошли в двустороннем формате", - заявила Багдасарян госагентству "Арменпресс".В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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в мире, азербайджан, армения, ереван, владимир путин, ильхам алиев, снг, никол пашинян
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван, Владимир Путин, Ильхам Алиев, СНГ, Никол Пашинян
Пашинян и Алиев в Петербурге обсудили мирную повестку

Пашинян и Алиев на полях саммита СНГ в Петербурге обсудили мирную повестку

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Екатерининского дворца в музее-заповеднике "Царское Село"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Екатерининского дворца в музее-заповеднике Царское Село
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Екатерининского дворца в музее-заповеднике "Царское Село"
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ЕРЕВАН, 26 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в Санкт-Петербурге на полях неформального саммита СНГ вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, что Пашинян и Алиев констатируют готовность к финализации мирных переговоров и выхода на единый мирный договор.
"В ходе неофициального саммита СНГ состоялись неофициальные контакты между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. Были обсуждены вопросы, связанные с повесткой мира между Арменией и Азербайджаном. Обсуждения прошли в двустороннем формате", - заявила Багдасарян госагентству "Арменпресс".
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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В миреАзербайджанАрменияЕреванВладимир ПутинИльхам АлиевСНГНикол Пашинян
 
 
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