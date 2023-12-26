Пашинян и Алиев в Петербурге обсудили мирную повестку
Пашинян и Алиев на полях саммита СНГ в Петербурге обсудили мирную повестку
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Екатерининского дворца в музее-заповеднике "Царское Село"
© POOL
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Екатерининского дворца в музее-заповеднике "Царское Село"
ЕРЕВАН, 26 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в Санкт-Петербурге на полях неформального саммита СНГ вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, что Пашинян и Алиев констатируют готовность к финализации мирных переговоров и выхода на единый мирный договор.
"В ходе неофициального саммита СНГ состоялись неофициальные контакты между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. Были обсуждены вопросы, связанные с повесткой мира между Арменией и Азербайджаном. Обсуждения прошли в двустороннем формате", - заявила Багдасарян госагентству "Арменпресс".
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.