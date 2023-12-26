https://ria.ru/20231226/podderzhka-1918160377.html

Шойгу назвал поддержку участников СВО приоритетом Минобороны

Шойгу назвал поддержку участников СВО приоритетом Минобороны - РИА Новости, 26.12.2023

Шойгу назвал поддержку участников СВО приоритетом Минобороны

Поддержка участников СВО, а также семей погибших бойцов остается приоритетом Минобороны России, заявил на итоговом тематическом селекторном совещании глава... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:29

2023-12-26T13:29

2023-12-26T13:29

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Поддержка участников СВО, а также семей погибших бойцов остается приоритетом Минобороны России, заявил на итоговом тематическом селекторном совещании глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Всесторонняя поддержка родных погибших, а также социальная защита всех участников специальной операции и членов их семей была и остается в числе наших приоритетов", - сказал он.

https://ria.ru/20231213/pomosch-1915631270.html

россия

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2023

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сергей шойгу, россия