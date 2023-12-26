Рейтинг@Mail.ru
Шойгу назвал поддержку участников СВО приоритетом Минобороны - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/podderzhka-1918160377.html
Шойгу назвал поддержку участников СВО приоритетом Минобороны
Шойгу назвал поддержку участников СВО приоритетом Минобороны - РИА Новости, 26.12.2023
Шойгу назвал поддержку участников СВО приоритетом Минобороны
Поддержка участников СВО, а также семей погибших бойцов остается приоритетом Минобороны России, заявил на итоговом тематическом селекторном совещании глава... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:29
2023-12-26T13:29
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916739220_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_06214b9196032b41725e5bb020027a07.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Поддержка участников СВО, а также семей погибших бойцов остается приоритетом Минобороны России, заявил на итоговом тематическом селекторном совещании глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Всесторонняя поддержка родных погибших, а также социальная защита всех участников специальной операции и членов их семей была и остается в числе наших приоритетов", - сказал он.
https://ria.ru/20231213/pomosch-1915631270.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916739220_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ba2c54ed2c9312fc4921065ea333eabf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия
Шойгу назвал поддержку участников СВО приоритетом Минобороны

Шойгу: поддержка семей погибших и участников СВО является приоритетом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Поддержка участников СВО, а также семей погибших бойцов остается приоритетом Минобороны России, заявил на итоговом тематическом селекторном совещании глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Всесторонняя поддержка родных погибших, а также социальная защита всех участников специальной операции и членов их семей была и остается в числе наших приоритетов", - сказал он.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Сенатор: многие россияне ежедневно помогают бойцам СВО без призывов к этому
13 декабря, 19:52
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала