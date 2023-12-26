https://ria.ru/20231226/parkovka-1918078350.html
Собянин заявил о бесплатных парковках в Москве с 1 по 8 января
Собянин заявил о бесплатных парковках в Москве с 1 по 8 января - РИА Новости, 26.12.2023
Собянин заявил о бесплатных парковках в Москве с 1 по 8 января
Парковки в Москве с 1 по 8 января будут бесплатными, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T07:13
2023-12-26T07:13
2023-12-26T07:13
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Парковки в Москве с 1 по 8 января будут бесплатными, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом в эти дни продолжат работать по своим обычным тарифам", - написал Собянин.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин заявил о бесплатных парковках в Москве с 1 по 8 января
Собянин: в Москве с 1 по 8 января парковки будут бесплатными