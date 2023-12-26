https://ria.ru/20231226/obstrel-1918335623.html

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 26.12.2023

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T23:11

2023-12-26T23:11

2023-12-26T23:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.50 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231226/ukraina-1918274195.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия, украина