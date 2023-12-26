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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:11 26.12.2023 (обновлено: 23:14 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918335623.html
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 26.12.2023
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T23:11
2023-12-26T23:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
сцкк
происшествия
украина
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.50 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918274195.html
донецкая народная республика
горловка
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донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Происшествия, Украина
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке шесть ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО
Фрагмент снаряда РСЗО - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.50 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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Вчера, 18:10
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККПроисшествияУкраина
 
 
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