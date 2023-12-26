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России пора осушать либеральное "болото" в науке и образовании - РИА Новости, 26.12.2023
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08:00 26.12.2023 (обновлено: 15:33 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/obrazovanie-1918067898.html
России пора осушать либеральное "болото" в науке и образовании
России пора осушать либеральное "болото" в науке и образовании - РИА Новости, 26.12.2023
России пора осушать либеральное "болото" в науке и образовании
Увольнение кандидата философских наук Анатолия Черняева из Института философии Российской академии наук (ИФ РАН) — явление знаковое. Даже если не называть это... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T08:00
2023-12-26T15:33
аналитика
россия
александр дугин
российская академия наук
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819023374_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_a24dac46e06c756df0792b70d98db88a.jpg
Увольнение кандидата философских наук Анатолия Черняева из Института философии Российской академии наук (ИФ РАН) — явление знаковое. Даже если не называть это "терактом", как это сделал Александр Дугин, то это как минимум показательная расправа. Как если бы участники "голой" вечеринки "отшили" от эстрады певца Shaman, а Акунин* и Быков** упекли в тюрьму Вована и Лексуса.Объяснение сайта института о том, что у Черняева истек контракт и что он не проявлял заинтересованности в работе, может убедить только однолетние растения и мотыльков. У растений многолетних, млекопитающих и представителей рода Homo sapiens память все-таки более долгая, и все отлично понимают, что сегодняшнее увольнение философа — продолжение событий двухлетней давности. В декабре 2021 года приказом Минобраза Черняев, на тот момент завсектором истории русской философии, прекрасный специалист по наследию философа и богослова Г. В. Флоровского, был назначен исполняющим обязанности директора института.Назначение Черняева спасло ИФ РАН от воцарения в нем Юлии Синеокой, а всю российскую науку — от позора: спустя два месяца, в феврале 2022-го, Синеокая покинула Россию и создала в Париже "Независимый институт философии", занимающийся борьбой с "российской агрессией". Можно представить себе конфуз, который произошел бы, если бы она это сделала в должности директора института, или вред, который могла бы причинить, если бы осталась. В ИФ РАН и без того изрядная часть сотрудников с 2014 года бегает с жовто-блакитными ленточками.В должности главы института Анатолий Черняев провел всего несколько дней — дальше началась безобразная травля его лично, кликушеские выкрики о том, что институт якобы захватывают "рейдеры православных олигархов". Наши официальные инстанции пошли на попятный и вернули ИФ РАН его прежним хозяевам, клану специалистов по марксистско-ленинской этике, перековавшихся в либералов соросовского образца.И вот спустя два года история продолжилась увольнением — и причины понятны. Черняев оказался единственным сотрудником института, посещавшим Донбасс, организовавшим там философскую конференцию, одним из немногих, кто публично поддержал СВО, то есть был на фоне коллектива белой вороной.Подозрение в нелояльности к государству по теме Донбасса сейчас и в самом деле звучит опасно. Поэтому с оправданием увольнения сайтом ИФ РАН получилась комедия. Сперва сообщалось, что "никакого интереса к работе института и к работе сектора истории русской философии, сотрудником которого он числился, А. В. Черняев не проявил", а затем, что "командировка А. В. Черняева в Донбасс осуществлялась в рамках этой активности Института философии РАН и была производственным заданием Института философии РАН": "Находясь в Донбассе, он выполнял поручение руководства института".Представьте себе эту фантасмагорическую картину: не заинтересованный в работе института сотрудник, однако, отправляется выполнять производственное задание института туда, где существует ежеминутный риск для жизни. Комментировать тут — только портить.Наверное, даже представители философской школы скептиков согласились бы с очевидностью того факта, что увольнение Черняева — это показательная расправа над тем, кто посмел шагать не в ногу с прозападно-либерально-заукраинским строем и осмелился выступить за политический и интеллектуальный суверенитет России. Это увольнение — предупреждение на будущее со стороны нашего либерального образовательно-академического истеблишмента: "Пойдете против нас — никто вас не защитит, а государству не будет до вас дела".Зачем нашей стране нужна такая официальная философия в государственном академическом НИИ — немного загадочно. Если взять президентский указ № 809 о защите традиционных ценностей, то окажется, что практически на каждую ценность найдется антиценность, защищаемая ИФ РАН. Ни семьи, ни традиции, ни Бога, ни религии, ни Отечества — одно сплошное "открытое общество". Те, чья специализация не позволяет заниматься соросовской пропагандой открыто, незамысловато стоят за Украину.При этом в нашей постсоветской научно-административной системе, по сути, именно этим людям принадлежит право определять, кто у нас в стране философ, а кто — нет, что является философией (все либеральное и западное, разумеется), а что — не является (все традиционное, православное и "мракобесное").Задача академического института в сфере философии — изучать историческое наследие настоящих философов, обеспечивать для философских размышлений интеллектуальную логистику: словари, справочники, издания трудов. Но, разумеется, такого рода "философская прислуга" не должна искажать наследия изучаемых мыслителей, тем более во имя чуждых, враждебных государству и Отечеству ценностей.Государство, которое не уделяет внимание мировоззренческим вопросам и собственному смысловому суверенитету, будет простым заложником чуждых и враждебных смыслов. В последние годы мы начали, кажется, это понимать. В нашей государственной политике впервые появилось ценностное измерение. Мы начали учиться отличать друзей от врагов. И тем страннее ситуация, когда один из признанных и финансируемых государством нашей смыслократической системы представляет собой, по сути, бандеровский схрон.При этом в России достаточно квалифицированных философов-патриотов — и заслуженных, и молодых. Их хватает и в научной среде, и за ее пределами, однако либералы, контролирующие российские академические структуры, не подпустят их к ним на пушечный выстрел, а тех, кто осмелится занять государственническую позицию, будут публично репрессировать, как Анатолия Черняева.Если не проводить политику "осушения болота", как выражается один будущий американский президент, само по себе ничего не наладится. Наше общество так и будет носить на плечах чужую брокколи вместо своей головы.И ни в коем случае нельзя прислушиваться к утверждениям, что сейчас не до разборок на философском фронте, мол, у нас война, санкции, звезды в одном носке на причинном месте, а тут еще разбираться в каких-то играх яйцеголовых.В 1080 году на трон Византийской империи взошел Алексей Комнин — энергичный воин и высокообразованный человек. Византия была окружена врагами со всех сторон: турки-сельджуки, сицилийские норманны, печенеги, предыдущие императоры развалили армию и опустошили казну — было чем заняться. И тем не менее одним из первых дел Алексея Комнина стало руководство процессом над Иоанном Италом — ипатом философов (на наши деньги тот же ИФ РАН), некоторые мнения которого были признаны еретическими и не соответствующими догматам православного христианства (в Византии, разумеется, еретичествующих философов никто не жег, им просто предлагали одуматься).Несмотря на столь нерасчетливую трату рабочего времени, Алексей Комнин победил всех врагов и вошел в историю как один из величайших византийских императоров. Давайте допустим, что он кое-что смыслил в государстве и в философии.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.** Физлицо, включенное в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20231220/akunin-1916697490.html
https://ria.ru/20231116/filosofy-1909930843.html
https://ria.ru/20231219/smersh-1916576017.html
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Егор Холмогоров
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Егор Холмогоров
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аналитика, россия, александр дугин, российская академия наук, донбасс
Аналитика, Россия, Александр Дугин, Российская академия наук, Донбасс

России пора осушать либеральное "болото" в науке и образовании

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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Егор Холмогоров
Егор Холмогоров
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Увольнение кандидата философских наук Анатолия Черняева из Института философии Российской академии наук (ИФ РАН) — явление знаковое. Даже если не называть это "терактом", как это сделал Александр Дугин, то это как минимум показательная расправа. Как если бы участники "голой" вечеринки "отшили" от эстрады певца Shaman, а Акунин* и Быков** упекли в тюрьму Вована и Лексуса.
Объяснение сайта института о том, что у Черняева истек контракт и что он не проявлял заинтересованности в работе, может убедить только однолетние растения и мотыльков. У растений многолетних, млекопитающих и представителей рода Homo sapiens память все-таки более долгая, и все отлично понимают, что сегодняшнее увольнение философа — продолжение событий двухлетней давности. В декабре 2021 года приказом Минобраза Черняев, на тот момент завсектором истории русской философии, прекрасный специалист по наследию философа и богослова Г. В. Флоровского, был назначен исполняющим обязанности директора института.
Назначение Черняева спасло ИФ РАН от воцарения в нем Юлии Синеокой, а всю российскую науку — от позора: спустя два месяца, в феврале 2022-го, Синеокая покинула Россию и создала в Париже "Независимый институт философии", занимающийся борьбой с "российской агрессией". Можно представить себе конфуз, который произошел бы, если бы она это сделала в должности директора института, или вред, который могла бы причинить, если бы осталась. В ИФ РАН и без того изрядная часть сотрудников с 2014 года бегает с жовто-блакитными ленточками.
В должности главы института Анатолий Черняев провел всего несколько дней — дальше началась безобразная травля его лично, кликушеские выкрики о том, что институт якобы захватывают "рейдеры православных олигархов". Наши официальные инстанции пошли на попятный и вернули ИФ РАН его прежним хозяевам, клану специалистов по марксистско-ленинской этике, перековавшихся в либералов соросовского образца.
Писатель Борис Акунин* (внесен в список террористов и экстремистов) на презентации своей книги История Российского государства - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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20 декабря, 08:00
И вот спустя два года история продолжилась увольнением — и причины понятны. Черняев оказался единственным сотрудником института, посещавшим Донбасс, организовавшим там философскую конференцию, одним из немногих, кто публично поддержал СВО, то есть был на фоне коллектива белой вороной.
Подозрение в нелояльности к государству по теме Донбасса сейчас и в самом деле звучит опасно. Поэтому с оправданием увольнения сайтом ИФ РАН получилась комедия. Сперва сообщалось, что "никакого интереса к работе института и к работе сектора истории русской философии, сотрудником которого он числился, А. В. Черняев не проявил", а затем, что "командировка А. В. Черняева в Донбасс осуществлялась в рамках этой активности Института философии РАН и была производственным заданием Института философии РАН": "Находясь в Донбассе, он выполнял поручение руководства института".
Представьте себе эту фантасмагорическую картину: не заинтересованный в работе института сотрудник, однако, отправляется выполнять производственное задание института туда, где существует ежеминутный риск для жизни. Комментировать тут — только портить.
Алексей Козырев - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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16 ноября, 19:00
Наверное, даже представители философской школы скептиков согласились бы с очевидностью того факта, что увольнение Черняева — это показательная расправа над тем, кто посмел шагать не в ногу с прозападно-либерально-заукраинским строем и осмелился выступить за политический и интеллектуальный суверенитет России. Это увольнение — предупреждение на будущее со стороны нашего либерального образовательно-академического истеблишмента: "Пойдете против нас — никто вас не защитит, а государству не будет до вас дела".
Зачем нашей стране нужна такая официальная философия в государственном академическом НИИ — немного загадочно. Если взять президентский указ № 809 о защите традиционных ценностей, то окажется, что практически на каждую ценность найдется антиценность, защищаемая ИФ РАН. Ни семьи, ни традиции, ни Бога, ни религии, ни Отечества — одно сплошное "открытое общество". Те, чья специализация не позволяет заниматься соросовской пропагандой открыто, незамысловато стоят за Украину.
При этом в нашей постсоветской научно-административной системе, по сути, именно этим людям принадлежит право определять, кто у нас в стране философ, а кто — нет, что является философией (все либеральное и западное, разумеется), а что — не является (все традиционное, православное и "мракобесное").
Задача академического института в сфере философии — изучать историческое наследие настоящих философов, обеспечивать для философских размышлений интеллектуальную логистику: словари, справочники, издания трудов. Но, разумеется, такого рода "философская прислуга" не должна искажать наследия изучаемых мыслителей, тем более во имя чуждых, враждебных государству и Отечеству ценностей.
Государство, которое не уделяет внимание мировоззренческим вопросам и собственному смысловому суверенитету, будет простым заложником чуждых и враждебных смыслов. В последние годы мы начали, кажется, это понимать. В нашей государственной политике впервые появилось ценностное измерение. Мы начали учиться отличать друзей от врагов. И тем страннее ситуация, когда один из признанных и финансируемых государством нашей смыслократической системы представляет собой, по сути, бандеровский схрон.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
России нужен антилиберальный Смерш
19 декабря, 08:00
При этом в России достаточно квалифицированных философов-патриотов — и заслуженных, и молодых. Их хватает и в научной среде, и за ее пределами, однако либералы, контролирующие российские академические структуры, не подпустят их к ним на пушечный выстрел, а тех, кто осмелится занять государственническую позицию, будут публично репрессировать, как Анатолия Черняева.
Если не проводить политику "осушения болота", как выражается один будущий американский президент, само по себе ничего не наладится. Наше общество так и будет носить на плечах чужую брокколи вместо своей головы.
И ни в коем случае нельзя прислушиваться к утверждениям, что сейчас не до разборок на философском фронте, мол, у нас война, санкции, звезды в одном носке на причинном месте, а тут еще разбираться в каких-то играх яйцеголовых.
В 1080 году на трон Византийской империи взошел Алексей Комнин — энергичный воин и высокообразованный человек. Византия была окружена врагами со всех сторон: турки-сельджуки, сицилийские норманны, печенеги, предыдущие императоры развалили армию и опустошили казну — было чем заняться. И тем не менее одним из первых дел Алексея Комнина стало руководство процессом над Иоанном Италом — ипатом философов (на наши деньги тот же ИФ РАН), некоторые мнения которого были признаны еретическими и не соответствующими догматам православного христианства (в Византии, разумеется, еретичествующих философов никто не жег, им просто предлагали одуматься).
Несмотря на столь нерасчетливую трату рабочего времени, Алексей Комнин победил всех врагов и вошел в историю как один из величайших византийских императоров. Давайте допустим, что он кое-что смыслил в государстве и в философии.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Физлицо, включенное в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
Философ, политолог, социолог Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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