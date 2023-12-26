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Инспекторы ГУСТ приняли свыше 430 тысяч обращений от жителей Подмосковья
Инспекторы ГУСТ приняли свыше 430 тысяч обращений от жителей Подмосковья - РИА Новости, 26.12.2023
Инспекторы ГУСТ приняли свыше 430 тысяч обращений от жителей Подмосковья
Инспекторы Главного управления содержания территорий (ГУСТ) приняли свыше 430 тысяч обращений от жителей Подмосковья на портале "Добродел" в 2023 году. Каждую... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:15
2023-12-26T19:15
2023-12-26T19:15
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Инспекторы Главного управления содержания территорий (ГУСТ) приняли свыше 430 тысяч обращений от жителей Подмосковья на портале "Добродел" в 2023 году. Каждую проблему удалось решить, сообщил телеканал "360".Глава ведомства Светлана Аипова рассказала, что, например, в зимний период горожане чаще всего жаловались на несвоевременную уборку снега. Весной и летом вопросы вызывал покос газонов, осенью – работа уличного освещения.По словам Аиповой, сотрудники ГУСТ стараются отвечать максимально информативно. Специалисты обозначают сроки решения задачи, а после публикуют фото- и видеоматериалы.
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РИА Новости
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