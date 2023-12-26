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Инспекторы ГУСТ приняли свыше 430 тысяч обращений от жителей Подмосковья

Инспекторы ГУСТ приняли свыше 430 тысяч обращений от жителей Подмосковья - РИА Новости, 26.12.2023

Инспекторы ГУСТ приняли свыше 430 тысяч обращений от жителей Подмосковья

Инспекторы Главного управления содержания территорий (ГУСТ) приняли свыше 430 тысяч обращений от жителей Подмосковья на портале "Добродел" в 2023 году. Каждую... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T19:15

2023-12-26T19:15

2023-12-26T19:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Инспекторы Главного управления содержания территорий (ГУСТ) приняли свыше 430 тысяч обращений от жителей Подмосковья на портале "Добродел" в 2023 году. Каждую проблему удалось решить, сообщил телеканал "360".Глава ведомства Светлана Аипова рассказала, что, например, в зимний период горожане чаще всего жаловались на несвоевременную уборку снега. Весной и летом вопросы вызывал покос газонов, осенью – работа уличного освещения.По словам Аиповой, сотрудники ГУСТ стараются отвечать максимально информативно. Специалисты обозначают сроки решения задачи, а после публикуют фото- и видеоматериалы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)