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Инспекторы ГУСТ приняли свыше 430 тысяч обращений от жителей Подмосковья - РИА Новости, 26.12.2023
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Новости Подмосковья
 
19:15 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/obrascheniya-1918307610.html
Инспекторы ГУСТ приняли свыше 430 тысяч обращений от жителей Подмосковья
Инспекторы ГУСТ приняли свыше 430 тысяч обращений от жителей Подмосковья - РИА Новости, 26.12.2023
Инспекторы ГУСТ приняли свыше 430 тысяч обращений от жителей Подмосковья
Инспекторы Главного управления содержания территорий (ГУСТ) приняли свыше 430 тысяч обращений от жителей Подмосковья на портале "Добродел" в 2023 году. Каждую... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:15
2023-12-26T19:15
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Инспекторы Главного управления содержания территорий (ГУСТ) приняли свыше 430 тысяч обращений от жителей Подмосковья на портале "Добродел" в 2023 году. Каждую проблему удалось решить, сообщил телеканал "360".Глава ведомства Светлана Аипова рассказала, что, например, в зимний период горожане чаще всего жаловались на несвоевременную уборку снега. Весной и летом вопросы вызывал покос газонов, осенью – работа уличного освещения.По словам Аиповой, сотрудники ГУСТ стараются отвечать максимально информативно. Специалисты обозначают сроки решения задачи, а после публикуют фото- и видеоматериалы.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Инспекторы ГУСТ приняли свыше 430 тысяч обращений от жителей Подмосковья

© Главное управление содержания территорий Московской областиСотрудники Главного управления содержания территорий (ГУСТ)
Сотрудники Главного управления содержания территорий (ГУСТ)
© Главное управление содержания территорий Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Инспекторы Главного управления содержания территорий (ГУСТ) приняли свыше 430 тысяч обращений от жителей Подмосковья на портале "Добродел" в 2023 году. Каждую проблему удалось решить, сообщил телеканал "360".
Глава ведомства Светлана Аипова рассказала, что, например, в зимний период горожане чаще всего жаловались на несвоевременную уборку снега. Весной и летом вопросы вызывал покос газонов, осенью – работа уличного освещения.
По словам Аиповой, сотрудники ГУСТ стараются отвечать максимально информативно. Специалисты обозначают сроки решения задачи, а после публикуют фото- и видеоматериалы.
 
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