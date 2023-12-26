Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали главный источник новостей о стране - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 26.12.2023 (обновлено: 11:36 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/novosti-1918118001.html
Россияне назвали главный источник новостей о стране
Россияне назвали главный источник новостей о стране - РИА Новости, 26.12.2023
Россияне назвали главный источник новостей о стране
Четверо из десяти (40%) россиян назвали главным источником новостей о нашей стране телевидение, 19% считают основным источником новостей о России новостные,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:33
2023-12-26T11:36
общество
россия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1779988172_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_e6c25447323353aaa2004db47a6fa517.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Четверо из десяти (40%) россиян назвали главным источником новостей о нашей стране телевидение, 19% считают основным источником новостей о России новостные, аналитические, официальные сайты, еще 14% - социальные сети, блоги, согласно данным опроса ВЦИОМ. Еще для 11% россиян основным источником новостей о стране являются мессенджеры, 8% назвали разговоры с людьми в качестве основного источника информации о России, сообщается на сайте ВЦИОМ. Женщины (45%) чаще мужчин (34%) назвали телевидение основным источником новостей. Кроме того, наибольшее число тех, кто преимущественно получает новости из телевидения, находится в возрастной группе старше 60 лет (70%). Меньше всего граждан данной возрастной категории получают информацию из социальных сетей и блогов (4%), а также из мессенджеров (2%). Более четверти (26%) россиян считают, что телевидение дает объективную информацию, 24% респондентов сказали, что проще всего найти объективные новости о событиях России в социальных сетях и блогах, 22% назвали новостные, аналитические, официальные сайты. Доверять информации, полученной от телевидения, больше склонны люди старше 60 лет: 51% из них сказали, что наиболее объективную информацию можно получить именно от телевидения. Социальные сети и блоги доносят объективную информацию, по мнению 44% молодежи в возрасте 18-24 дет. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 декабря среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20231221/vtsiom-1917159844.html
https://ria.ru/20231226/rossiya-1918108334.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1779988172_288:176:2784:2048_1920x0_80_0_0_fbc6b28404a975f9481fc2227d43772a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
Россияне назвали главный источник новостей о стране

ВЦИОМ: 40% россиян считают телевидение главным источником новостей о стране

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди с российскими флагами
Люди с российскими флагами - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди с российскими флагами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Четверо из десяти (40%) россиян назвали главным источником новостей о нашей стране телевидение, 19% считают основным источником новостей о России новостные, аналитические, официальные сайты, еще 14% - социальные сети, блоги, согласно данным опроса ВЦИОМ.
Еще для 11% россиян основным источником новостей о стране являются мессенджеры, 8% назвали разговоры с людьми в качестве основного источника информации о России, сообщается на сайте ВЦИОМ.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
ВЦИОМ рассказал, какое событие в уходящем году стало главным для россиян
21 декабря, 11:23
Женщины (45%) чаще мужчин (34%) назвали телевидение основным источником новостей. Кроме того, наибольшее число тех, кто преимущественно получает новости из телевидения, находится в возрастной группе старше 60 лет (70%). Меньше всего граждан данной возрастной категории получают информацию из социальных сетей и блогов (4%), а также из мессенджеров (2%).
Более четверти (26%) россиян считают, что телевидение дает объективную информацию, 24% респондентов сказали, что проще всего найти объективные новости о событиях России в социальных сетях и блогах, 22% назвали новостные, аналитические, официальные сайты.
Доверять информации, полученной от телевидения, больше склонны люди старше 60 лет: 51% из них сказали, что наиболее объективную информацию можно получить именно от телевидения. Социальные сети и блоги доносят объективную информацию, по мнению 44% молодежи в возрасте 18-24 дет.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 декабря среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Итоги года в политике: Россия пережила мятеж и начала выборы будущего
Вчера, 10:53
 
ОбществоРоссияВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала