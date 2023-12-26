https://ria.ru/20231226/novosti-1918118001.html

Россияне назвали главный источник новостей о стране

Россияне назвали главный источник новостей о стране - РИА Новости, 26.12.2023

Россияне назвали главный источник новостей о стране

Четверо из десяти (40%) россиян назвали главным источником новостей о нашей стране телевидение, 19% считают основным источником новостей о России новостные,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:33

2023-12-26T11:33

2023-12-26T11:36

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Четверо из десяти (40%) россиян назвали главным источником новостей о нашей стране телевидение, 19% считают основным источником новостей о России новостные, аналитические, официальные сайты, еще 14% - социальные сети, блоги, согласно данным опроса ВЦИОМ. Еще для 11% россиян основным источником новостей о стране являются мессенджеры, 8% назвали разговоры с людьми в качестве основного источника информации о России, сообщается на сайте ВЦИОМ. Женщины (45%) чаще мужчин (34%) назвали телевидение основным источником новостей. Кроме того, наибольшее число тех, кто преимущественно получает новости из телевидения, находится в возрастной группе старше 60 лет (70%). Меньше всего граждан данной возрастной категории получают информацию из социальных сетей и блогов (4%), а также из мессенджеров (2%). Более четверти (26%) россиян считают, что телевидение дает объективную информацию, 24% респондентов сказали, что проще всего найти объективные новости о событиях России в социальных сетях и блогах, 22% назвали новостные, аналитические, официальные сайты. Доверять информации, полученной от телевидения, больше склонны люди старше 60 лет: 51% из них сказали, что наиболее объективную информацию можно получить именно от телевидения. Социальные сети и блоги доносят объективную информацию, по мнению 44% молодежи в возрасте 18-24 дет. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 декабря среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20231221/vtsiom-1917159844.html

https://ria.ru/20231226/rossiya-1918108334.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вциом