https://ria.ru/20231226/novosti-1918118001.html
Россияне назвали главный источник новостей о стране
Россияне назвали главный источник новостей о стране - РИА Новости, 26.12.2023
Россияне назвали главный источник новостей о стране
Четверо из десяти (40%) россиян назвали главным источником новостей о нашей стране телевидение, 19% считают основным источником новостей о России новостные,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:33
2023-12-26T11:33
2023-12-26T11:36
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Четверо из десяти (40%) россиян назвали главным источником новостей о нашей стране телевидение, 19% считают основным источником новостей о России новостные, аналитические, официальные сайты, еще 14% - социальные сети, блоги, согласно данным опроса ВЦИОМ. Еще для 11% россиян основным источником новостей о стране являются мессенджеры, 8% назвали разговоры с людьми в качестве основного источника информации о России, сообщается на сайте ВЦИОМ. Женщины (45%) чаще мужчин (34%) назвали телевидение основным источником новостей. Кроме того, наибольшее число тех, кто преимущественно получает новости из телевидения, находится в возрастной группе старше 60 лет (70%). Меньше всего граждан данной возрастной категории получают информацию из социальных сетей и блогов (4%), а также из мессенджеров (2%). Более четверти (26%) россиян считают, что телевидение дает объективную информацию, 24% респондентов сказали, что проще всего найти объективные новости о событиях России в социальных сетях и блогах, 22% назвали новостные, аналитические, официальные сайты. Доверять информации, полученной от телевидения, больше склонны люди старше 60 лет: 51% из них сказали, что наиболее объективную информацию можно получить именно от телевидения. Социальные сети и блоги доносят объективную информацию, по мнению 44% молодежи в возрасте 18-24 дет. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 декабря среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20231221/vtsiom-1917159844.html
https://ria.ru/20231226/rossiya-1918108334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вциом
Россияне назвали главный источник новостей о стране
ВЦИОМ: 40% россиян считают телевидение главным источником новостей о стране
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Четверо из десяти (40%) россиян назвали главным источником новостей о нашей стране телевидение, 19% считают основным источником новостей о России новостные, аналитические, официальные сайты, еще 14% - социальные сети, блоги, согласно данным опроса
ВЦИОМ.
Еще для 11% россиян основным источником новостей о стране являются мессенджеры, 8% назвали разговоры с людьми в качестве основного источника информации о России, сообщается на сайте ВЦИОМ.
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Женщины (45%) чаще мужчин (34%) назвали телевидение основным источником новостей. Кроме того, наибольшее число тех, кто преимущественно получает новости из телевидения, находится в возрастной группе старше 60 лет (70%). Меньше всего граждан данной возрастной категории получают информацию из социальных сетей и блогов (4%), а также из мессенджеров (2%).
Более четверти (26%) россиян считают, что телевидение дает объективную информацию, 24% респондентов сказали, что проще всего найти объективные новости о событиях России в социальных сетях и блогах, 22% назвали новостные, аналитические, официальные сайты.
Доверять информации, полученной от телевидения, больше склонны люди старше 60 лет: 51% из них сказали, что наиболее объективную информацию можно получить именно от телевидения. Социальные сети и блоги доносят объективную информацию, по мнению 44% молодежи в возрасте 18-24 дет.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 декабря среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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