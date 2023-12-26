https://ria.ru/20231226/nasilie-1918196197.html

На Урале отложили суд над подростками из спецшколы, где насиловали детей

На Урале отложили суд над подростками из спецшколы, где насиловали детей - РИА Новости, 26.12.2023

На Урале отложили суд над подростками из спецшколы, где насиловали детей

Суд над подростками екатеринбургской спецшколы №124, где происходило сексуальное и физическое насилие над воспитанниками, отложили из-за неявки сбежавшего... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:38

2023-12-26T14:38

2023-12-26T14:42

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Суд над подростками екатеринбургской спецшколы №124, где происходило сексуальное и физическое насилие над воспитанниками, отложили из-за неявки сбежавшего подсудимого, сообщил РИА Новости адвокат Георгий Краснов, представляющий семью потерпевшего мальчика. Ранее Краснов рассказал РИА Новости, что в апреле из спецшколы №124 в Екатеринбурге сбежал 13-летний юноша. В разговоре со своей матерью молодой человек признался, что в учреждении происходит насилие, в том числе и сексуальное. Семья обратилась за помощью к СМИ и юристам. В школе был воспитатель, которому больше 70 лет, он обучал детей "зоновским порядкам", там практиковались "товарищеские суды", где на голосование выносилось, наказать ли провинившихся насильственным оральным половым актом, приводил в беседе с агентством слова детей Краснов. Его подзащитный – мальчик, в отношении которого не совершались действия сексуального характера, он не жертва, а свидетель, которому угрожали таким же "судом", уточнял юрист. По делу проходят трое подростков, которых обвинили в 12 эпизодах насильственных действий сексуального характера, свою вину те категорически отрицают. Потерпевшими признаны двое детей. Двух подростков заключили под стражу, третий подсудимый был под подпиской о невыезде и находился в спецшколе, откуда накануне и сбежал, отмечал Краснов. Закрытое заседание по этому процессу прошло 26 декабря. "Суд над подростками 124-й спецшколы отложили на 22 января из-за неявки сбежавшего подсудимого. На процесс явились сотрудники спецшколы и мать сбежавшего – она сообщила, что ее сын неоднократно звонил ей после побега, говорил, что он в Екатеринбурге и у него все хорошо, просил не беспокоиться. Вопрос об изменении меры пресечения сбежавшему будет обсуждаться и решаться судом в следующем судебном заседании 22 января", – сказал собеседник агентства. Во вторник старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга сообщил, что экс-директор спецшколы также предстанет перед судом - по статье о халатности. По данным СК, в октябре 2022 года несовершеннолетние воспитанники спецшколы "совершили противоправные действия" в отношении подростка 2009 года рождения. При этом женщина, на тот момент директор учебно-воспитательного учреждения, знала, но не сообщала об этом в правоохранительные органы и не предприняла должных мер для оказания помощи пострадавшему подростку, из-за чего насилие в спецшколе продолжилось. Специальная школа №124 в Екатеринбурге – учреждение закрытого типа для обучающихся с общеопасным поведением, дети попадают в него по постановлению суда.

https://ria.ru/20230915/draka-1896490069.html

https://ria.ru/20230714/podrostok-1884103627.html

екатеринбург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)